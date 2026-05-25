Το μήνυμα της Dara στον Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό και τα μηνύματα αποθέωσης συνεχίζουν να φτάνουν από κάθε πλευρά.

Ανάμεσά τους και εκείνο της Dara, της τραγουδίστριας που κατέκτησε τη φετινή Eurovision, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά και την υπερηφάνειά της για τον συμπατριώτη της.

Η Βουλγάρα καλλιτέχνιδα είχε δείξει τη στήριξή της στον άσο των «ερυθρόλευκων» ήδη πριν από τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τελικά, το φινάλε τη δικαίωσε, με τον Βεζένκοφ να οδηγεί τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης.

Λίγο μετά την κατάκτηση του τίτλου, η Dara επανήλθε με νέο μήνυμα μέσω Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια πρωταθλητή, καλά νέα για μια καλή βραδιά…».

