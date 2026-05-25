Άρσεναλ: Έγραψε ιστορία στην Premier League με δύο μοναδικά επιτεύγματα

Οι «κανονιέρηδες» έκλεισαν τις υποχρεώσεις τους στο αγγλικό πρωτάθλημα με νίκη 2-1 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαρστ Παρκ», γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο την επιστροφή τους στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δεν περιορίστηκε μόνο στην κατάκτηση του τίτλου, αλλά κατάφερε να καταγράψει και δύο ιστορικές επιδόσεις. Συγκεκριμένα, έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που ολοκληρώνει ολόκληρη τη σεζόν χωρίς να παραχωρήσει ούτε ένα πέναλτι στους αντιπάλους της.

Παράλληλα, οι Λονδρέζοι έκλεισαν το πρωτάθλημα χωρίς να δεχθούν ούτε μία κόκκινη κάρτα, στοιχείο που αποδεικνύει την αγωνιστική πειθαρχία και τη συνέπεια που χαρακτήρισαν την πορεία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Πλέον, η Άρσεναλ στρέφει την προσοχή της στον μεγάλο τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου θα διεκδικήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και την ευκαιρία να ολοκληρώσει μια ιστορική σεζόν με το απόλυτο επίτευγμα.

