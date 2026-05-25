Κόντε: «Δεν υπάρχει καμία επαφή με την ιταλική ομοσπονδία»

Ο Αντόνιο Κόντε επεσήμανε ότι παρά τα όσα γράφονται δεν έχει καμία επαφή με την ιταλική ομοσπονδία για να αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας της χώρας.

Ξεκαθάρισε τα πράγματα ο Αντόνιο Κόντε.

Σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι δεν έχει γίνει καμία επαφή μεταξύ αυτού και της ιταλικής ομοσπονδίας -παρά τα όσα γράφονται- για να αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας της χώρας.

«Δεν υπάρχει τίποτα, καμία επαφή μεταξύ εμού και της Ιταλικής Ομοσπονδίας για να γίνω προπονητής της Εθνικής Ιταλίας. Τίποτα μέχρι στιγμής. Ας δούμε στο μέλλον. Δεν υπάρχει καν πρόεδρος της Ομοσπονδίας ακόμα», ανέφερε και συνέχισε:

«Είναι έτοιμη η Ιταλία να διορίσει έναν κορυφαίο προπονητή; Διάβασα για τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Αν έπρεπε να προτείνω ένα όνομα, θα έλεγα τον Πεπ, αλλά… έχουν τα κονδύλια για να το κάνουν πραγματικότητα; Είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι. Δεν έχω καμία συμφωνία μέχρι στιγμής», κατέληξε.

