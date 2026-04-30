Απαγορεύθηκε η είσοδος των Ιρανών στον Καναδά

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης είχε γίνει γνωστό ότι η ιρανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία είχε καταγγείλει ανάρμοστη συμπεριφορά των μεταναστευτικών Αρχών, σε προσπάθεια ταξιδιού προς τον Καναδά για συνάντηση με τη FIFA.

Η αποστολή που θα βρισκόταν στην εκ των χωρών που διοργανώνουν το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο επέστρεψε άμεσα πίσω στο Ιράν, ωστόσο, πλέον έγινε γνωστός ο λόγος που συνέβη όλο αυτό.

Δεν τους επετράπη η είσοδος στον Καναδά, με την Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Ανίτα Ανάντ να δηλώνει πως έγινε… κατά λάθος!

Όλο αυτό αποτελεί ακόμα ένα κακό επεισόδιο στην ιστορία που εκτυλίσσεται με φόντο το Μουντιάλ και φυσικά έχει να κάνει με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή…

Πάντως, σύμφωνα με το «Tasnim», στελέχη της FIFA επικοινώνησαν με την ιρανική αποστολή, εκφράζοντας τη λύπη τους για το περιστατικό και γνωστοποίησαν ότι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, θα προγραμματίσει συνάντηση μαζί τους στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας.