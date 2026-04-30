Θλίψη στον Ολυμπιακό, απεβίωσε ο Ανδρέας Λυμπούρης

Πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς απεβίωσε ο παλαίμαχος άσος της ομάδας, Ανδρέας Λυμπούρης. Όπως ενημέρωσε η ομάδα της πρωτεύουσας, θα αναλάβει ο σύλλογος τα έξοδα της κηδείας.

Αναλυτικά: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Ανδρέα Λυμπούρη, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών. Ο εκλιπών αγωνίστηκε με τα χρώματα της ομάδας μας κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70, αποτελώντας σημαντικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε τα πρωταθλήματα του 1967, 1969 και 1971, ενώ αγωνίστηκε και στην Α’ Εθνική Ελλάδας, ζώντας σημαντικές ευρωπαϊκές εμπειρίες με τον σύλλογό μας. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στους Εργάτες, το Σάββατο 02/05/2026 στις 11:00, ενώ η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:30.

Με απόφαση της Διοίκησης, τα έξοδα της κηδείας θα καλυφθούν από το Σωματείο. Τα θερμά μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».