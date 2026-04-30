Αυτό το… δικό της παιδί, δεν έπρεπε να χαθεί: Η Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την ανανέωση με τον Μέινου!

Από την κόντρα με τον Αμορίν που αργά ή γρήγορα θα τον έβαζε στη λίστα με τους υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστές από το ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κόμπι Μέινου έκανε ολοκληρωτικό come-back για να συνεχίσει στην αγαπημένη του ομάδα.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης ξέρει ότι θα βρίσκεται στο «Ολντ Τράφορντ» μέχρι το 2031, υπογράφοντας την πιο σωστή απόφαση που θα μπορούσε να πάρει ο σύλλογος για τον ποδοσφαιριστή.

Εκείνος, είναι πραγματικά παιδί της ομάδας του Μάντσεστερ, βρίσκεται από τα… γεννοφάσκια του στον οργανισμό, γαλουχήθηκε με τις αξίες και τις αρχές του συλλόγου και θα συνεχίσει να τον υπηρετεί γι’ ακόμα πέντε χρόνια.

