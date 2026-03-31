Παραμένει εκτός του Grand Slam στη Μαγιόρκα

Ούτε την Τρίτη, 31 Μαρτίου, δεν κατέστη δυνατόν ο Παύλος Koντίδης να μπει στη μάχη του Grand Slam στην Πάλμα της Μαγιόργκα, του πρώτου αγώνα για το 2026.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος είναι εμφανώς επηρεασμένος από στομαχικές διαταραχές, που όπως φαίνεται οφείλονται σε ίωση. Πλέον η παραμονή του στη Μαγιόρκα αποκτά καθαρά προπονητικό χαρακτήρα.

Τις επόμενες ημέρες θα φανεί κατά πόσον θα μπορέσει να λάβει μέρος σε κάποιες ιστιοδρομίες, είτε να κάνει κάποιες ατομικές προπονήσεις, πριν από την επιστροφή του στην Κύπρο την Κυριακή, 6 Απριλίου.