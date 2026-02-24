Νεϊμάρ: «Όταν ήρθε ο Μέσι στην Παρί, ο Εμπαπέ ζήλεψε - Άλλαξε τελείως η συμπεριφορά του»

Σε συνέντευξή του ο Νεϊμάρ αναφέρθηκε στη σχέση του Κιλιάν Εμπαπέ και του Λιονέλ Μέσι.

Ο Βραζιλιάνος σημείωσε πως όταν πήγε ο pulga στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Γάλλος ζήλεψε καθώς όπως αναφέρει ο Νέι δεν ήθελε να τον μοιραστεί με κανέναν. Επιπλέον, είπε πως θεωρεί ότι δεν λειτούργησε αυτή η τριάδα στους Παριζιάνους γιατί ο Εμπαπέ είχε εγωισμό.

«Στην αρχή, τον αποκαλούσα ''Golden Boy''. Παίζαμε μαζί και του είπα ότι είχε γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και ότι θα ήμουν πάντα εκεί για να τον βοηθήσω, να μιλήσω μαζί του. Ήρθε στο σπίτι μου, δειπνήσαμε μαζί. Όταν έφτασε ο Μέσι ζήλεψε λίγο. Δεν ήθελε να με μοιραστεί με κανέναν. Έτσι άρχισαν τα προβλήματα και η συμπεριφορά του άλλαξε».

Σε ερώτηση γιατί θεωρεί ότι δεν λειτούργησε στην Παρί Σεν Ζερμέν είπε: «Εγωισμός. Νομίζω ότι το να έχεις εγωισμό είναι καλό, πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι ο καλύτερος. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι δεν παίζεις μόνος. Στις μέρες μας, αν δεν βοηθήσουν όλοι, είναι αδύνατο να κερδίσεις οτιδήποτε»

Neymar talks about his beef with Kylian Mbappe



🎙️🗣️ “When Leo Messi arrived, Kylian got jealous.” pic.twitter.com/TCpbBFNHXv — Goals Side (@goalsside) February 24, 2026

SPORT-FM.GR