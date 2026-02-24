Κεντρίζει το ενδιαφέρον ο Σεργίου

Φαίνεται να εξαργυρώνει τις φετινές καλές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Ανόρθωσης ο Κωνσταντίνος Σεργίου. Ήδη ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου έδειξε το ενδιαφέρον του για τον ποδοσφαιριστή.

Σε συνδυασμό με την φημολογούμενη αποχώρηση του Τσάπρα από την ομάδα της Λειβαδιάς αφού τον διεκδικούν όλοι οι μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος, ο 25χρονος μοιάζει ως ιδανική επιλογή για αντικατάστασή του.

Να σημειωθεί ότι ο Σεργίου παίζει φέτος στην Ανόρθωση υπό τη μορφή δανεισμού από τη Νέα Σαλαμίνα, ομάδα με την οποία θα πρέπει να διαπραγματευτεί ο Λεβαδειακός αν θα θελήσει τελικά να προσθέσει ακόμα έναν Κύπριο στο έμψυχο δυναμικό του, μετά τον Ιωάννη Κωστή.

Α. Π.