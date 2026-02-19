Conference League: Δεκαέξι ομάδες στην «μάχη» για οκτώ θέσεις

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεκαέξι ομάδες αρχίζουν (19//2) την προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν μία από τις οκτώ εναπομείνασες θέσεις για τη φάση των «16» του Conference League, καθώς είναι προγραμματισμένα τα πρώτα ματς των playoffs της νοκ άουτ φάσης.

Eκεί έχει εξασφαλισμένη θέση η ΑΕΚ, ως τρίτη στη βαθμολογία της League phase.

 Οι τέσσερις που έκαναν το ιστορικό βήμα

 Δίχως άλλο, η συμμετοχή στα playoffs της νοκ άουτ φάσης αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για τις Ντρίτα (Κόσοβο), Κουόπιο (Φινλανδία), Νόα (Αρμενία) και Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία), οι οποίες έγιναν οι πρώτοι σύλλογοι από τη χώρα τους που προχώρησαν από τη League phase των ομίλων μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης ανδρών.

 Η πρόοδος

 Ακόμη δύο ομάδες πέτυχαν πρόοδο στο... ντεμπούτο τους στη League phase/φάση ομίλων σε ευρωπαϊκή διοργάνωση -η αγγλική Κρίσταλ Πάλας και η τουρκική Σαμσουνσπόρ- με αμφότερες να έχουν τώρα την ευκαιρία να γράψουν νέα ιστορία. «Θέλουμε να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Διασκεδάζουμε πολύ» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Σαμσουνσπόρ, Μουσταφά Αζτοπάλ, μετά την κλήρωση.

 Νέες γνωριμίες

 Νέες... συναντήσεις-γνωριμίες θα γίνουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης, με μόνο ένα ζευγάρι -τη Ριέκα και την Ομόνοια- να έχουν συναντηθεί στο παρελθόν σε διοργανώσεις της UEFA. Η κυπριακή ομάδα επικράτησε στις μεταξύ τους «μονομαχίες» για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου UEFA της σεζόν 2006/07, κερδίζοντας με συνολικό σκορ 4-3, καθώς ο Μούσα Μγκούνι πέτυχε το νικητήριο γκολ στο τέλος του αγώνα ρεβάνς.

 Ερωτηματικά

 Ερωτηματικό είναι πώς θα παρουσιαστούν μερικές ομάδες, μετά τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Μάλιστα, η Κρίσταλ Πάλας είναι από αυτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι «αετοί» έχασαν τον αρχηγό τους, Μαρκ Γκουέχι, στην άμυνα, αλλά ενίσχυσαν τη «γραμμή κρούσης» τους με τον Νορβηγό επιθετικό, Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν, και τον διεθνή Ουαλό Μπρέναν Τζόνσον, ο οποίος ξέρει τον... τρόπο για την ευρωπαϊκή επιτυχία, αφού σκόραρε το νικητήριο γκολ στον τελικό του Europa League της περασμένης σεζόν.

 Η...περσινή τετράδα

 Τέσσερις ομάδες συμμετείχαν στη φάση των νοκ άουτ της περασμένης διοργάνωσης: Φιορεντίνα, Γιαγκελόνια, Τσέλιε και Ομόνοια.

 Η Φιορεντίνα, η οποία ταξιδεύει στο Μπιάλιστοκ για να αντιμετωπίσει τη Γιαγκελόνια, έχει φτάσει δύο φορές στον τελικό αυτής της διοργάνωσης και πλησίασε ξανά κοντά στο τέλος της περασμένης σεζόν, χάνοντας μόνο μια τρίτη παρουσία μετά από μια οριακή ήττα στα ημιτελικά από τη Μπέτις.

 Η Τσέλιε ήταν άλλη μια από τις ομάδες που έφτασαν στα προημιτελικά της περασμένης σεζόν, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «8», αφού απέκλεισε με δυσκολία τη Λουγκάνο σε ένα συναρπαστικό ζευγάρι για τη φάση των «16».

Η Ομόνοια, εν τω μεταξύ, θα ελπίζει σε καλύτερη τύχη, μετά τον αποκλεισμό της στα playoffs της περασμένης σεζόν από μια άλλη κυπριακή ομάδα, την Πάφο.

 Το πρόγραμμα των πρώτων αναμετρήσεων για τα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Conference League:

 Πέμπτη 19/2

Κουόπιο (Φινλανδία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία)           19:45

Νόα (Αρμενία)-Άλκμααρ (Ολλανδία)                   19:45

Ζρίνσκι (Βοσνία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)            19:45

Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)-Λοζάνη (Ελβετία)          19:45

Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία)          22:00

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 22:00

Ντρίτα (Κόσοβο)-Τσέλιε (Σλοβενία)                  22:00

Ομόνοια (Κύπρος)-Ριέκα (Κροατία)                   22:00

 Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 26 Φεβρουαρίου.

 Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης προκρίνονται στη φάση των «16», η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

 Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16»: Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας.

 Αυτές είναι οι ημερομηνίες της φάσης νοκ άουτ του Conference League:

Playoffs της φάσης νοκ άουτ: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση φάσης των «16», προημιτελικών και ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)

Διαβαστε ακομη