Πετεβίνος για τη νέα εποχή: «Διαφάνεια, συλλογικότητα και ενότητα»

Διαβάστε όσα είπε ο Νεκτάριος Πετεβίνος στην εκπομπή «Καλημερα στα Σπορ»:

Για τον θάνατο του Κωστάκη Γεωργίου: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κωστάκη Γεωργίου. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την ομάδα στις ακαδημίες αλλά και στην πρώτη ομάδα σε δύσκολες εποχές. Ήταν ένας άνθρωπος παιδαγωγός, ειλικρινής, ηπίων τόνων».

Για τα αγωνιστικά και το ντέρμπι με την Ομόνοια: «Κάθε παιχνίδι ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια είναι σημείο αναφορά στη σεζόν. Είναι τριπλής παραλλαγής. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά στους παίκτες, το μόνο που χρειάζεται η ομάδα είναι να είναι πνευματικά έτοιμη για να κάνουμε μια εμφάνιση αντάξια των δυνατοτήτων μας και όχι να δείχνει την αστάθεια που δείχνουμε στη σεζόν. Ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ικανή ομάδα και βρίσκεται σε αυτή τη θέση που βρίσκεται λόγω των ικανοτήτων και ανικανοτήτων της. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση».

Για την αλλαγή στα διοικητικά: «Ο Πρόδρομος Πετρίδης έχει γραφτεί στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ και λόγω των θητειών του και ως ο μακροβιότερος πρόεδρος και αυτός με τους περισσότερους τίτλους. Σαφώς όπως και όλοι έτσι και αυτός, θα αφήσει το δικό του στίγμα. Όπως όλοι έκανε και σωστά και λάθη και θα ζήσει με αυτά. Έχει ακριβώς την ίδια θέληση που έχουν όλοι, να αντιμετωπιστεί οποιο πρόβλημα υπάρχει και να προχωρήσει ο ΑΠΟΕΛ όπως όλοι θέλουν».

Για τον Φωτίου: «Θα κάνει πολλά πράγματα, έχει ήδη αρχίσει. Θα έχει συναντήσεις όπως ανακοινώθηκε χθες. Υπάρχουν προτεραιότητες όπως η δημιουργία επαφής με όλο το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ. Η απόφασή του να μπει στην προεδρία ήταν η καθολική υποστήριξη από όλους τους θεσμούς του ΑΠΟΕΛ και πρέπει να το υπογραμμίσουμε γιατί δύσκολα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι στα διοικητικά από πολύ νεαρή ηλικία και μπαίνει τώρα σε αυτή τη δύσκολη θέση έχοντας επίγνωση των δυσκολιών και τη θέληση να βρει τις λύσεις που μπορούν να προκύψουν μόνο με συλλογικότητα. Σαφώς και θα μιλήσει και ο ίδιος. Καταρχήν απευθείας στη βάση με τον κόσμο. Πέραν από τις συναντήσεις που έγιναν, θα ακολουθήσει συνάντηση με το σωματείο, τους βετεράνους και τους οργανωμένους που θα έρθουν αύριο στον Αρχάγγελο για να στείλουν μήνυμα ενόψει ντέρμπι, και με άλλους παράγοντες. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι υπό την προεδρία του θέλει να εστιάσει σε τέσσερις πυλώνες. Η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια, η συλλογικότητα και η ενότητα. Κάθε διοικητικό συμβούλιο έχει ένα ορίζοντα ενός έτους. Κάθε χρόνο, το ένα τρίτο του συμβουλίου θα πρέπει να θέτει εαυτόν προς εκλογή, απλά δεν γίνονται εκλογές όταν δεν υπάρχει ανθυποψήφιος και αντίρρηση».

Για την ευθύνη που αναλαμβάνει ο Φωτίου: «Οποιοδήποτε αναλαμβάνει την προεδρία του ΑΠΟΕΛ αντιλαμβάνεται ότι είναι μια δύσκολη θέση. Αν δεν ήταν ασφαλείς με τη απόφασή του, δεν θα την έπαιρνε. Έχει πλήρη γνώση των δυσκολιών και το βουνό που πρέπει να ανεβεί γιατί τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι πολύ μεγάλα. Και κάποια μπορεί να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι λύσεις για να αντιμετωπιστούν, γι’ αυτό θα γίνουν και οι συναντήσεις. Όμως όλα πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Όπως η αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Υπάρχουν τα μηνύματα ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια γραμμή παράταξης. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρίσκεις λύσεις, να γίνεται ένα βήμα μπροστά και να προχωράς».

Για τα οικονομικά: «Η ενότητα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής. Αυτή η ενότητα σε έναν άλλο σκοπό όπως η οικονομική ενίσχυση μπορεί να βοηθήσει. Αυτή η ενότητα θέλουμε να εκφραστεί στο γήπεδο, στις συζητήσεις που θα υπάρξουν που μπαίνει και η συλλογικότητα. Τα πάντα τρέχουν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μπήκαν προτεραιότητες, άρα το καλύτερο που έχει να γίνει τώρα είναι να κοιτάζουμε την άμεση προτεραιότητα που υπάρχει και οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται θα υπάρχει ενημέρωση προς τον κόσμο».

«Ακούω πράγματα που δεν ισχύουν. Να μην υιοθετούνται πράγματα ακούνε. Διάβασα ότι το χρέος είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος το είπε; Πού το είδε; Άρα θέλω να ξεκαθαρίσω πως οι αριθμοί είναι εκεί και αποτυπώνονται με τις οικονομικές καταστάσεις. Ακόμη δεν έχουν παραδοθεί οι οικονομικές καταστάσεις. Πέρσι το χρέος ήταν στα 40 εκατομμύρια».

Για τις τοποθετήσεις ότι πρέπει να η διαχείριση να περάσει στο σωματείο: «Θα απαντήσω βγάζοντας το καπέλο του εκπροσώπου Τύπου. Λόγω του ότι ασχολούμαι, αυτό το πράγμα το 1997 δημιουργήθηκε η Εταιρεία. Θυμάστε για πιο σκοπό; Γιατί υπήρχε πρόβλημα και προσπαθούν να βρουν άλλη λειτουργική λύση. Πάντα υπάρχει ένας κύκλος σε σχέση με τα επιχειρήματα και τις συζητήσεις. Αν αυτή η εταιρεία κλείσει ή πάει πίσω στο σωματείο, τα χρέη θα υπάρχουν. Η ουσία είναι να μετράς τα δεδομένα σου και να μην παίρνει ριψοκίνδυνες αποφάσεις. Πρέπει να ισχύσει η νέα τάξη πραγμάτων στο ποδόσφαιρο, με πολύ ισχυρά πορτοφόλια. Θα πρέπει ο ΑΠΟΕΛ να κοιτάξει την επόμενη ημέρα, να μετρήσει και να αποφασίσει. Άρα, το θέμα του ανταγωνισμού, είναι κάτι που πρέπει να εκτιμηθεί. Ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι το σωματείο και διαχειριστής είναι η Εταιρεία. Από εκεί και πέρα, πρέπει να εκτιμηθεί τί είναι το καλύτερο για τον ΑΠΟΕΛ με βάση δεδομένα και όχι με συναισθηματισμούς».

Για το γηπεδικό: «Είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα. Επαναλαμβάνω πως υπάρχουν προτεραιότητες καθημερινότητας. Σίγουρα όποια ομάδα έχει δικό της γήπεδο, έχει περισσότερα έσοδα και τεράστια δυναμική»