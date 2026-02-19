Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για Ομόνοια, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τον αγώνα της Ομόνοιας για τα playoffs του Conference League και τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού για τα playoffs του Europa League περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα, με  τη  Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του ποδοσφαίρου και του στοιχήματος.

Η Oμόνοια υποδέχεται στις 22:00 στο ΓΣΠ την Ριέκα με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.02 στη νίκη της ομάδας του Μπεργκ, 3.50 στην ισοπαλία και 4.55 στη νίκη των Κροατών. Το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ στην αναμέτρηση δίνεται στα 2.12, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει η Ομόνοια και στα δύο ημίχρονα αποτιμάται στα 3.40.

Για να δείτε τις αποδόσεις στις υπόλοιπες αναμετρήσεις του Conference League πατήστε εδώ.

Για το Europa League στις 19:45 στην κατάμεστη Τούμπα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Θέλτα, με τη Stoiximan  να προσφέρει απόδοση 2.67 στη νίκη της ομάδας του Λουτσέσκου, 3.40 στη ισοπαλία και 3.01 στην επικράτηση των Ισπανών. Το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.10 και στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο Γερεμέγιεφ στα 3.10.

Στις 22:00 ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.48 στη νίκη της ομάδας του Μπενίτεθ, 3.30 στην ισοπαλία και 3.40 στη νίκη των Τσέχων. Η υπόδειξη κόκκινης κάρτας προσφέρεται στα 3.50, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να μπουν πέραν των 2,5 γκολ δίνεται στα 2.72.

Για να δείτε τις αποδόσεις στις υπόλοιπες αποψινές αναμετρήσεις του Europa League πατήστε εδώ.

