Εθνική Futsal: Προετοιμάζεται για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο (ζωντανά στον Άλφα)

Τα φιλικά θα γίνουν την Τετάρτη και Πέμπτη 28 και 29 Ιανουαρίου, στις 11:30 το πρωί στο Κίτιον στη Λάρνακα.

Εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής για τη συμμετοχή της στον 5ο όμιλο του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028 τον ερχόμενο Απρίλιο με αντιπάλους την Αλβανία, τη Λετονία και το Σαν Μαρίνο.

Οι αγώνες Κύπρος - Μαυροβούνιο θα μεταδοθούν ζωντανά διαδικτυακά από τον Άλφα Κύπρου.

Στην κλήση του προπονητή της Εθνικής Futsal Άθου Στυλιανού, βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

AGBU Αραράτ: Βραμ Ναλμπαντιάν

Skylink ΑΕΚ Λάρνακας: Χρίστος Μάριος Κίτσιου, Χρυσόστομος Παπασπύρου

ΑΕΛ Λεμεσού: Γκεβάρα Κάντζιο, Τάχα Ελ Κέμπε

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Ιωάννης Λουκά, Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, Παρασκευάς Ψηλογένης, Παναγιώτης Φάττας

Απόλλων Λεμεσού: Ιωσήφ Ιωσήφ

Ομόνοια Λευκωσίας: Γιώργος Σκαμπύλης, Κυριάκος Στυλιανού, Χάρης Κουλλουπά