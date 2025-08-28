ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρχές Οκτωβρίου ξεκινά το φούτσαλ - Ξεκαθαρίζει ο αριθμός των ομάδων που θα λάβουν μέρος

Μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΚΟΠ για καλύτερη οργάνωση του Πρωταθλήματος Futsal περιόδου 2025 – 2026, πραγματοποιήθηκε νέα ευρεία σύσκεψη για ενημέρωση αλλά και ανταλλαγή απόψεων με σκοπό να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα και η νέα χρονιά να αρχίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΟΠ στην παρουσία του Αναπληρωτή Προέδρου της Θεόδωρου Θεοδούλου, του Προέδρου της Επιτροπής Futsal της ΚΟΠ Δημήτρη Γρηγόρη, του Γενικού Διευθυντή Ανθούλη Μυλωνά και λειτουργών της Ομοσπονδίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των σωματείων.

Η επανεκκίνηση του αθλήματος μέσα από τη νέα στρατηγική στόχευση της ΚΟΠ έχει αποφέρει αποτελέσματα και είναι χαρακτηριστικό ότι στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας δήλωσαν συμμετοχή δώδεκα ομάδες. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, θα ξεκαθαρίσει οριστικά ο τρόπος διεξαγωγής του νέου Πρωταθλήματος και ο τελικός αριθμός των ομάδων που θα λάβουν μέρος.

Μέσα στο διάστημα που μεσολαβεί και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όλα τα διαδικαστικά θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα πρέπει να ξεπεραστούν, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.

Η έναρξη του Πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για την πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου με κύριες ημέρες διεξαγωγής των αγώνων Πέμπτη και Παρασκευή. Ο αγώνας Super Cup θα διεξαχθεί την τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκε επίσης η διοργάνωση Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων, όπως δηλαδή ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός της ΚΟΠ για στήριξη της ανάπτυξης της βάσης.

Τα σωματεία ενημερώθηκαν για το πλάνο της Ομοσπονδίας και μέσα στις επόμενες ημέρες η ΚΟΠ θα προχωρήσει στην προκήρυξη Πρωταθλημάτων Κ-15 και Κ-18. Στα αναπτυξιακά Πρωταθλήματα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ομάδες που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Futsal.

 

