Η επιλογή της Red Bull αν φύγει ο Φερστάπεν

Μια φήμη που προκαλεί «σεισμό» στο paddock της Formula 1 έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με τη Red Bull να φέρεται να έχει ήδη επιλέξει τον Όσκαρ Πιάστρι ως την ιδανική λύση για την αντικατάσταση του Μαξ Φερστάπεν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ρομπέρτο Τσιντσέρο από το motorsport.com, παρά το γεγονός ότι ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής δεσμεύεται με συμβόλαιο, οι «ταύροι» προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, και ο Όλιβερ Μίντσλαφ εμφανίζονται έτοιμοι να προχωρήσουν με το πλάνο που αφορά τον νεαρό Αυστραλό της McLaren. Η Red Bull θεωρεί ότι σε ένα σενάριο όπου ο Φερστάπεν θα επέλεγε να μετακινηθεί σε άλλη ομάδα, να κάνει ένα διάλειμμα (sabbatical) ή ακόμα και να εγκαταλείψει οριστικά το σπορ, η ομάδα χρειάζεται έναν οδηγό κορυφαίου επιπέδου και όχι απλώς έναν ταλαντούχο απόφοιτο της ακαδημίας της, όπως ο Ισάκ Χατζάρ.

Ο ρόλος του Μαρκ Γουέμπερ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλλαγή στη διαχείριση της καριέρας του Όσκαρ Πιάστρι. Ο μάνατζέρ του και πρώην οδηγός της Red Bull, Μαρκ Γουέμπερ, είχε λιγότερο έντονη παρουσία φέτος, καθώς ο Πιάστρι επέλεξε να συνεργαστεί πιο στενά με τον Πέδρο Μάτος, τον πρώην μηχανικό του από τη Formula 2. Η κίνηση αυτή φαίνεται να έχει αποδώσει καρπούς, επαναφέροντας την ηρεμία στο γκαράζ της McLaren και φέρνοντας αποτελέσματα στο βάθρο.

Την ίδια στιγμή, ο Γουέμπερ φέρεται να διερευνά εναλλακτικές επιλογές για το μέλλον του προστατευόμενού του. Ένας διάλογος με την παλιά του ομάδα, τη Red Bull, δεν θα αποτελούσε έκπληξη για τους γνώστες των παρασκηνίων, καθώς οι δεσμοί παραμένουν ισχυροί και η προοπτική της Red Bull παραμένει μια από τις πιο ελκυστικές στο grid. Ιδιαίτερα αν το φετινό trend συνεχιστεί και ο Πιάστρι εξακολουθεί να χάνει από τον Λάντο Νόρις

Η στρατηγική στροφή μετά τον Χέλμουτ Μάρκο

Η στροφή της Red Bull προς την εξωτερική αγορά οδηγών σηματοδοτεί μια βαθύτερη μεταμόρφωση στη φιλοσοφία της ομάδας μετά την αποχώρηση του Χέλμουτ Μάρκο. Για δύο δεκαετίες, ο Μάρκο ήταν ο αρχιτέκτονας ενός μοντέλου που βασιζόταν αποκλειστικά στην ανάδειξη ταλέντων μέσα από την ακαδημία, όπως συνέβη με τον Σεμπάστιαν Φέτελ, τον Ντάνιελ Ρικιάρντο και τον Μαξ Φερστάπεν.

Η πρόσληψη του Σέρχιο Πέρες ήταν η πρώτη παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα, αλλά με τον Λοράν Μεκίς στο τιμόνι, η ομάδα φαίνεται να υιοθετεί ένα πιο ευέλικτο μοντέλο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πιάστρι φαντάζει ως ο ιδανικός υποψήφιος: είναι εξαιρετικά σταθερός, ανταγωνιστικός και διαθέτει τεράστια προοπτική εξέλιξης, στοιχεία που αναζητά η Red Bull για τη μετά-Φερστάπεν εποχή.

Το σενάριο της «ανταλλαγής» και ο Ζακ Μπράουν

Στο στρατόπεδο της McLaren τηρείται σιγή ιχθύος, καθώς ο Πιάστρι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027. Ωστόσο, στην ιστορία της Formula 1, τα συμβόλαια σπάνια αποτελούν ανυπέρβλητο εμπόδιο αν ένας οδηγός εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν, θα επιδιώξει να μετατρέψει μια δύσκολη κατάσταση σε μια σημαντική οικονομική ή στρατηγική ευκαιρία.

Ένα ιντριγκαδόρικο σενάριο που κυκλοφορεί αφορά μια πιθανή ανταλλαγή μεταξύ Πιάστρι και Φερστάπεν. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η McLaren ενδιαφέρεται για τον Ολλανδό αυτήν τη στιγμή. Επιπλέον, η απογοήτευση του Φερστάπεν φαίνεται να επικεντρώνεται στους νέους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1 συνολικά, ανεξάρτητα από την ομάδα με την οποία αγωνίζεται.

