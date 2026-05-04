Ποινές σε Λεκλέρ και Φερστάπεν και πως διαμορφώθηκε η κατάταξη

Είχε και αγώνα εκτός... πίστας στο Μαϊάμι.

Με ποινή 20 δευτερολέπτων, η οποία τον «έριξε» στην 8η θέση της κατάταξης, ολοκλήρωσε ο Σαρλ Λεκλέρ το γκραν πρι στο Μαϊάμι.

Ο οδηγός της Ferrari ήταν τρίτος στον αγώνα, αλλά ο Όσκαρ Πιάστρι τον προσπέρασε στην πίσω ευθεία στον προτελευταίο από τους 57 γύρους του αγώνα. Στην προσπάθειά του να ανακτήσει τη θέση του από τον «πιλότο» της McLaren, ο Μονεγάσκος είχε ένα τετ-α-κε στο πρώτο κομμάτι του τελευταίου γύρου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η αριστερή πλευρά του μονοθεσίου του να χτυπήσει στον τοίχο. Έτσι, η Ferrari του υπέστη ζημιά, με αποτέλεσμα ο Λεκλέρκ να μην μπορέσει να παίξει... άμυνα στις τελευταίες στροφές κόντρα στον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes και τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull και να τερματίσει έκτος.

Όμως, τα... προβλήματα για τον οδηγό της «σκουντερία» δεν τελείωσαν εκεί, καθώς οι αγωνοδίκες σημείωσαν ότι οδηγούσε το «πληγωμένο» μονοθέσιό του σε μη ασφαλή κατάσταση, βγαίνοντας πολλές φορές εκτός πίστας (σ.σ. ο Μονεγάσκος τόνισε στην απολογία του ότι δυσκολευόταν να στρίψει δεξιά το μονοθέσιό του μετά την επαφή με τον τοίχο, με αποτέλεσμα να «κόψει» κάποιες στροφές) και κερδίζοντας πλεονέκτημα, ενώ είχε και επαφή με τη Mercedes του Ράσελ στην τελευταία φουρκέτα.

Ύστερα από την εξέταση των συμβάντων μετά το τέλος του αγώνα, οι αγωνοδίκες επέλεξαν να τιμωρήσουν τον Λεκλέρκ με ποινή διέλευσης από τα πιτ, επειδή βγήκε επανειλημμένα εκτός πίστας, τιμωρία η οποία, αφού επιβλήθηκε μετά το τέλος του αγώνα, μετατράπηκε σε 20 δευτερόλεπτα, που προστέθηκαν στο χρόνο του, με αποτέλεσμα να «πέσει» στην όγδοη θέση.

Στο μεταξύ, ο Μαξ Φερστάπεν τιμωρήθηκε με ποινή πέντε δευτερολέπτων, επειδή, στη μοναδική επίσκεψή του στα πιτ για αλλαγή ελαστικών υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, πάτησε τη λευκή γραμμή που χωρίζει την έξοδο των πιτ και την πίστα, όταν επέστρεψε στον αγώνα. Αυτή η τιμωρία θα «έριχνε» τον Φερστάπεν από την πέμπτη στην έκτη θέση, πίσω από τον Λεκλέρ, ωστόσο ο Μονεγάσκος δέχθηκε ποινή 20 δευτερολέπτων και «έπεσε» όγδοος, με αποτέλεσμα ο Ολλανδός να παραμείνει πέμπτος.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η βαθμολογούμενη δεκάδα στο γκραν πρι του Μαϊάμι και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών διαμορφώθηκαν ως εξής:

 1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 1 ώρα 33:19.273

 2. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 3.264

 3. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 27.092

 4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 43.051

 5. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 48.949

 6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) + 53.753

 7. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) + 1:01.871

 8. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 1:04.245

 9. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams)  + 1:22.072

10. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams + 1:30.972

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

 1. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes)  100 βαθμοί

 2. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 80

 3. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 59

 4. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 51

 5. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 51

 6. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 43

 7. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 26

 8. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 17

 9. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 16

10. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) 10

11. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 7

12. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) 4

13. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 4

14. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 4

15. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi) 2

16. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) 1

17. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 1

18. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi) 0

19. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Cadillac) 0

20. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Cadillac) 0

21. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 0

22. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 0

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

 1. Mercedes                     180 βαθμοί

 2. Ferrari                      110

 3. McLaren-Mercedes              94

 4. Red Bull-Red Bull Ford        30

 5. Alpine-Mercedes               23

 6. Haas-Ferrari                  18

 7. Racing Bulls-Red Bull Ford    14

 8. Williams-Mercedes              5

 9. Audi                           2

10. Cadillac-Ferrari               0

11. Aston Martin-Honda             0

