Formula 1: Ακυρώνονται τα GP σε Μπαχρέιν και Τζέντα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Στην ακύρωση των Grand Prix του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας προχωρά η Formula 1.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν διεθνή Μέσα ενημέρωσης, μέσα στο επόμενο 48ωρο η διοργανώτρια αρχή της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού αναμένεται να ανακοινώσει την οριστική της απόφαση και τη ματαίωση του 4ου και 5ου αγώνα της φετινής σεζόν λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Εδώ και αρκετές ημέρες υπήρχαν διαβουλεύσεις ανάμεσα στις ομάδες και το πρωτάθλημα, με την πίεση του χρόνου να οδηγεί στην ακύρωση των εν λόγω δύο αγώνων, καθώς ήταν προγραμματισμένοι στις 12 και 19 Απριλίου αντίστοιχα στις πίστες του Σακχίρ και της Τζέντα.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν σκέψεις να αντικατασταθούν με δύο άλλα Grand Prix, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πως θα συμβεί, αφού ο χρόνος και οι προετοιμασίες των ομάδων, αλλά και των χωρών που ήταν να φιλοξενήσουν τους αγώνες, ουσιαστικά καθιστά απαγορευτικό αυτό το πλάνο.

Όπως όλα δείχνουν το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 θα γίνει με 22 αγώνες και όχι με 24 όπως ήταν προγραμματισμένο, ενώ αλλαγές μπορεί να υπάρξουν και στο καλεντάρι με τις ημερομηνίες, αφού από θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό από τις 29 Μαρτίου και τον αγώνα στην Ιαπωνία, μέχρι τον επόμενο στις 3 Μαΐου στην πίστα του Μαϊάμι.

