ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Formula 1: Ακυρώνονται τα GP σε Μπαχρέιν και Τζέντα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Formula 1: Ακυρώνονται τα GP σε Μπαχρέιν και Τζέντα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα ενημέρωσης, τόσο το Grand Prix του Μπαχρέιν όσο και εκείνο της Σαουδικής Αραβίας θα ακυρωθούν από το φετινό καλεντάρι της Formula 1.

Στην ακύρωση των Grand Prix του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας προχωρά η Formula 1.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν διεθνή Μέσα ενημέρωσης, μέσα στο επόμενο 48ωρο η διοργανώτρια αρχή της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού αναμένεται να ανακοινώσει την οριστική της απόφαση και τη ματαίωση του 4ου και 5ου αγώνα της φετινής σεζόν λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Εδώ και αρκετές ημέρες υπήρχαν διαβουλεύσεις ανάμεσα στις ομάδες και το πρωτάθλημα, με την πίεση του χρόνου να οδηγεί στην ακύρωση των εν λόγω δύο αγώνων, καθώς ήταν προγραμματισμένοι στις 12 και 19 Απριλίου αντίστοιχα στις πίστες του Σακχίρ και της Τζέντα.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν σκέψεις να αντικατασταθούν με δύο άλλα Grand Prix, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πως θα συμβεί, αφού ο χρόνος και οι προετοιμασίες των ομάδων, αλλά και των χωρών που ήταν να φιλοξενήσουν τους αγώνες, ουσιαστικά καθιστά απαγορευτικό αυτό το πλάνο.

Όπως όλα δείχνουν το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 θα γίνει με 22 αγώνες και όχι με 24 όπως ήταν προγραμματισμένο, ενώ αλλαγές μπορεί να υπάρξουν και στο καλεντάρι με τις ημερομηνίες, αφού από θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό από τις 29 Μαρτίου και τον αγώνα στην Ιαπωνία, μέχρι τον επόμενο στις 3 Μαΐου στην πίστα του Μαϊάμι.

sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη