«Βόμβα» στη Formula 1: Αποχωρεί ο Φερστάπεν μετά το 2026!

Με βάση ολλανδικό δημοσίευμα ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα της Formula 1 μετά τη λήξη της τρέχουσας σεζόν.

Σύμφωνα με τη «De Telegraaf» ο Μαξ Φερστάπεν πιθανότατα θα αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος του 2026. Ο Ολλανδός δημοσιογράφος, Έρικ Φαν Χάρεν, αποκάλυψε την είδηση και «ταράζει» τα… νερά στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής είναι απογοητευμένος από την νέα εποχή της Formula 1, ενώ αρκετές είναι οι φορές που δήλωσε αντίθετος στους νέους κανονισμούς.

«Η τελευταία φορά που ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε εκτός πρώτης πεντάδας για τρεις συνεχόμενους αγώνες; Ήταν πριν από εννέα χρόνια. Ο Φερστάπεν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Formula 1 μετά το 2026, λόγω των τωρινών κανονισμών. Έρχεται μια κρίσιμη περίοδος – για τον ίδιο, τη Red Bull και συνολικά την κορυφή της F1», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Θυμίζουμε ότι ύστερα από τρία αγωνιστικά τριήμερα στη Formula 1 ο οδηγός της Red Bull μετρά μία εγκατάλειψη, μία έκτη θέση και μία όγδοη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φερστάπεν πριν από μερικές εβδομάδες συμμετείχε στους αγώνες GT με τη Mercedes και στην πίστα του Νίμπουργκ.

