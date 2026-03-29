Formula 1: Η τύχη χαμογέλασε στον Αντονέλι στη Σουζούκα, δεύτερη σερί νίκη του Ιταλού της Mercedes

Ο Κίμι Αντονέλι πήρε τη δεύτερη διαδοχική του νίκη, επικρατώντας, αυτή τη φορά, στην Ιαπωνία και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Δεύτερος ο Πιάστρι, τρίτος ο Λεκλέρκ.

Είναι θεότητα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, προσωποποίηση της ευμάρειας και του πλούτου μιας πόλης. Παριστάνονταν ως γυναίκα που κρατούσε συνήθως ένα μικρό παιδί, ένα στάχυ ή το κέρας της Αμαλθείας ως ένδειξη του πλούτου.

Θεωρείται είτε κόρη του Ερμή και της Αφροδίτης, είτε μια από τις Ωκεανίδες, κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος, ενώ ο Πίνδαρος την αναφέρει ως κόρη του Δία.

Ιδιαίτερα στην Ελληνιστική εποχή, οι πόλεις την είχαν ως προστάτιδα και απεικονιζόταν συχνά σε νομίσματα, με κορώνα τα τείχη της πόλης.

Όλ' αυτά τα σκέφτεσαι, δηλαδή, αν είσαι «ευνοημένος» και κερδίζεις. Αν είσαι στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, το μόνο που μπορείς ν' αναφωνήσεις είναι ένα μεγαλοπρεπές «Γ@μώ την τύχη μου!». Αν θέλεις να το προσδώσεις λίγο παραπάνω δράμα, το τραβάς: «Γ@μώ την τύχη μου, γ@μώ!».

Ο Κίμι Αντονέλι ανήκει πασιφανώς στην πρώτη κατηγορία, οι Πιάστρι και Ράσελ στη δεύτερη. Ο 19χρονος πιλότος της Μερσέντες είδε τα φώτα να σβήνουν από την πρώτη θέση, όμως μέχρι να πει κανείς «Γκάζι» έπεσε, κατά την προσφιλή του συνήθεια, στην 6η θέση.

Ο poleman της Σουζούκα ξεκίνησε τον μακρύ αγώνα της ανάκτησης θέσεων αυτοστιγμεί, όμως για να καταφέρει να βρεθεί εκ νέου στην πρωτοπορία έπρεπε να βάλει το χέρι της η... κακοτυχία του Μπέρμαν: ο πιλότος της Χάας είδε τον Κολαπίντο να βραδύνει ανεξήγητα (;) πολύ, καρφώθηκε με μαεστρία στις μπαριέρες και μας έκοψε ένα ζωτικό όργανο του σώματός μας (βλέπε «χολή»), αλλά ευτυχώς για τον ίδιο δεν έσπασε τίποτα και απλά «αποκόμισε» μερικούς μώλωπες.

