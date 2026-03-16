ΦΩΤΟ: Κυπριακή τιτανομαχία με νικητή τον Ανδρέα Μακρή!

ΦΩΤΟ: Κυπριακή τιτανομαχία με νικητή τον Ανδρέα Μακρή!

Στον τελικό του Τραπ Ανδρών στο Cyprus Grand Prix – Limassol 2026

Σε Κυπριακή Τιτανομαχία μεταξύ του Ανδρέα Μακρή και του Νιχάτ Ακτερζί εξελίχθηκε η μάχη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, στη Γενική κατάταξη Αντρών στο ΤΡΑΠ, στο CYPRUS GRAND PRIX – LIMASSOL 2026, το οποίο διεξάγεται στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού στο Αρμενοχώρι.

Οι δύο από τους κορυφαίους Κύπριους Σκοπευτές του ΤΡΑΠ, εξουδετέρωσαν τον Φινλανδό Juho Makella, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό με την καλύτερη επίδοση 120/125, αλλά  περιορίστηκε στην τρίτη θέση, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με 19 επιτυχίες.

Τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο εξασφάλισε ο Ανδρέας Μακρής, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό με 114/125, αλλά υπερίσχυσε με 25 επιτυχίες έναντι 24 του Νιχάτ Ακτερζί, εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Ο Ακτερζί εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση 119/125.

Στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Ουκρανή Νάντια Μπουλχάκοβα, η οποία προκρίθηκε στον τελικό με 104/125 και εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο, καθώς επικράτησε με 22 επιτυχίες έναντι 21 της Φινλανδής Μόπσι Βερόμα, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Η Βερόμα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό με 101/125.

Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η επίσης Φινλανδή Σάτου Μακέλα Νούμελα, η οποία είχε 17 επιτυχίες. Προκρίθηκε στον τελικό με την καλύτερη επίδοση 105/125.

Στην Κατηγορία Νεανίδων την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο εξασφάλισε η Χαρά Μελή με 93/125. Η δεύτερη και τρίτη θέση, κρίθηκαν μετά από αγώνα σιούτ όφ μεταξύ της Άντριας Αντρέου και της Ουκρανής Κατερίνα Χόντσιαρουκ, οι οποίες ισοβάθμησαν με 76/125. Νικήτρια με 1-0 αναδείχθηκε η Άντρια Αντρέου, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο και η Ουκρανή το χάλκινο.

Στην Κατηγορία Εφήβων, την πρώτη και δεύτερη θέση εξασφάλισαν δύο Φινλανδοί Σκοπευτές. Το χρυσό κατέκτησε ο Σάμουελ Ρουσούνεν με 112/125 και το αργυρό ο Ελίας Ρουσούνεν με 106/125. Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισε ο Αντρέας Γερμανός με 103/125.

Στην Κατηγορία Βετεράνων το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Mohammad Aldaihani από το Κουβέϊτ με 108/125, το αργυρό ο Χασάν Εβλεντσελί με 104/125. Η τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κρίθηκαν σε αγώνα σιουτ οφ μεταξύ του Βρετανού Michael Faux και του Christofer Cheng από το Χόνγκ Γκόνγκ οι οποίοι ισοβάθμησαν με 101/125. Νικητής αναδείχθηκε ο Βρετανός με 1-0.

Στο ομαδικό των Ανδρών, την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο με 349 βαθμούς εξασφάλισε η Κύπρος, με τους Νιχάτ Ακτερζί (119), Φειδία Σαββίδη (116) και Ανδρέα Μακρή (114). Το αργυρό μετάλλιο με 313 βαθμούς κατέκτησε η Φινλαδία με τους Juho Makela (120), Simo Koylinen (102) και Jukka Takala (91) και το Χάλκινο η Ουκρανία με 262 βαθμούς με τους Oleksandr Bilko (98), Andrii Beresnov (91) και Yurii Siryk (73).

Στο ομαδικό των Γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η Ουκρανία 1 με 287 βαθμούς, με τις Nadia Bulhakova (104), Victoria Mykhailiukova (93) και Maria Klekova (90).  

Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο εξασφάλισε η Κύπρος με 267 βαθμούς, αποτελούμενη από τις Αννίτα Κουκκουλλή (94), Άντη Ιερίδη (93) και Δέσποινα Τσαγγαρίδου (80) και την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο η Ουκρανία 2 με τις Katerina Honcharuk (76), Tamara Beresnova (74) και Maria Pidanova (58).

Το Cyprus Grand Prix Trap – Skeet Limassol 2026, μετρά και ως Πρωταθληματικός αγώνας.

Στη Γενική Κατάταξη Ανδρών, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Ανδρέας Μακρής της ΣΚΟΕΠΑ, τη δεύτερη ο Νιχάτ Ακτερζί της ΣΚΟΑΜ και την τρίτη ο Άδωνης Μυλωνά της ΣΚΟΛΕΥ.

Στην Α΄ Κατηγορία ΤΡΑΠ, την πρώτη θέση κατέκτησε ο  Νιχάτ Ακτερζί της ΣΚΟΑΜ με 119/125, τη δεύτερη ο Φειδίας Σαββίδης της ΣΚΟΛΕΜ με 116/125 και την Τρίτη ο Ανδρέας Μακρή της ΣΚΟΕΠΑ με 114/125.

Στη Β΄ Κατηγορία ΤΡΑΠ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Ευγένιος Ευγενίου της ΣΚΟΕΠΑ με 111/125, τη δεύτερη ο Ξάνθος Χριστοδούλου της ΣΚΟΛΕΥ με 108/125 και την τρίτη ο Αχμέτ Οσμάν της ΣΚΟΑΜ με 100/125.

Στην Κατηγορία Εφήβων, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Αντρέας Γερμανός της ΣΚΟΛΑΡ με 103/125, τη δεύτερη ο Κυριάκος Παπαζαχαρίου επίσης της ΣΚΟΛΑΡ με 102/125 και την τρίτη ο Σταύρος Στυλιανού της ΣΚΟΛΕΜ με 99/125.

Στην Κατηγορία Γυναικών, νικήτρια αναδείχθηκε  η Άντη Ιερείδη της ΣΚΟΛΑΡ με 93/125+9 ενώ δεύτερη κατετάγη η Γεωργία Κωνσταντινίδου της ΣΚΟΛΕΥ με 97/125+6. Τηντρίτη θέση κατέκτησε η Αννίτα Κουκκουλκή επίσης της ΣΚΟΛΑΡ με 94/125+5.

Τέλος στην Κατηγορία Νεανίδων νικήτρια αναδείχθηκε η Χαρά Μελή της ΣΚΟΛΕΥ με 93/125.

Τα έπαθλα στους νικητές απένειμαν, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΣΚΟΚ Δημήτρης Λόρδος, ο Γενικός Γραμματέας Μιχάλης Διάκος, ο Πρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λεμεσού και μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Γιώργος Έλληνας, ο Πρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Αμμοχώστου και μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Λουκάς Χάματσος, το μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΑΜ Πάμπος Χαραλάμπους, ο Αρχιδιατητής και Ταμίας της ΣΚΟΚ Κωστάκης Ξενοφώντος και ο Διευθυντής του Διεθνούς Σκοπευτηρίου Λεμεσού Λεύκιος Μιλτιάδους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ

1. Ανδρέας Μακρής         ΚΥΠΡΟΣ               114/125        25

2. Νιχάτ Ακτερζί                ΚΥΠΡΟΣ               119/125        24

3. Juho Makela                  ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ        120/125        19

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Nadia Bulhakova           ΟΥΚΡΑΝΙΑ           104/125         22

2. Mopsi Veroma               ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ        101/125         21

3. Satu Makela Numela    ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ         105/125        17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Χαρά Μελή                     ΚΥΠΡΟΣ                 93/125

2. Άντρια Αντρέου              ΚΥΠΡΟΣ                76/125  +  1

3. Kateryna Honcharuk      ΟΥΚΡΑΝΙΑ            76/125  +  0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Samuel Ruusunen          ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ          112/125

2. Elias Ruusunen               ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ           105/125

3. Ανδρέας Γερμανός         ΚΥΠΡΟΣ                  103/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1. Mohammad Aldaihani   ΚΟΥΒΕΙΤ                  108/125

2. Χασάν Εβλεντσενί           ΚΥΠΡΟΣ                   104/125

3. Michael Faux                    ΒΡΕΤΑΝΙΑ                101/125  +  1

4. Christofer Cheng              ΧΟΝΓΚ ΓΚΟΝΓΚ       101/125  +  0

ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΡΑΠ ΑΝΔΡΩΝ

1. ΚΥΠΡΟΣ          349

(Νιχάτ Ακτερζί 119 – Φειδίας Σαββίδης 116 – Ανδρέας Μακρή 114)

2. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ          313

(Juho Makela120 – Simo Koylinen 102 – Jukka Takala 91)

3. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1          262

(Oleksandr Bilko 98 – Andri Beresnov 91 – Yuri Siryk 73)

ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΡΑΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 1          287

(Nadia Bulhakova 104 – Victoria Mykhailiukova 93 – Maria Klekova 90)

2. ΚΥΠΡΟΣ                 267

(Αννίτα Κουκκουλλή 94 – Αντη Ιερίδη 93 – Δέσποινα Τσαγγαρίδου 80)

3. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2          208

(Kateryna Honcharuk 76 – Tamara Beresnova 74 – Maria Pitanova 58) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΤΡΑΠ

1. Ανδρέας Μακρής              ΣΚΟΕΠΑ          114/125        25

2. Νιχάτ Ακτερζί                     ΣΚΟΑΜ           119/125        24

3. Άδωνης Μυλωνά               ΣΚΟΛΕΥ           109/125        15

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Νιχάτ Ακτερζί                      ΣΚΟΑΜ           119/125

2. Φειδίας Σαββίδης              ΣΚΟΛΕΜ         116/125

3. Ανδρέας Μακρή                 ΣΚΟΕΠΑ           114/125

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Ευγένιος Ευγενίου             ΣΚΟΕΠΑ           111/125

2. Ξάνθος Χριστοδούλου      ΣΚΟΛΕΥ            108/125

3. Αχμέτ Οσμάν                       ΣΚΟΑΜ            100/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Ανδρέας Γερμανός              ΣΚΟΛΑΡ          103/125

2. Κυριάκος Παπαζαχαρίου   ΣΚΟΛΑΡ           102/125

3. Σταύρος Στυλιανού             ΣΚΟΛΕΜ            99/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Γεωργία Κωνσταντινίδου   ΣΚΟΛΕΥ              97/125

2. Αννίτα Κουκκουλλή             ΣΚΟΛΑΡ              94/125

3. Άντη Ιερείδη                           ΣΚΟΛΑΡ             93/125

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

1. Χαρά Μελή                            ΣΚΟΛΕΥ              93/125

 

 







