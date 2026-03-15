ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο... τυφώνας Ομόνοια που χάρηκε διπλά και ο ΑΠΟΕΛ που δεν τα παρατάει!

Άλλοι τρεις αγώνες διεξήχθησαν την Κυριακή (15/3) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της α΄ φάσης του πρωταθλήματος, για την ολοκλήρωση της οποίας εκκρεμούν οι αγώνες της Δευτέρας μεταξύ Εθνικού-ΑΕΚ και Ε.Ν. Ύψωνα - Ένωσης.

Η πρωτοπόρος Ομόνοια πήρε ευρεία νίκη με 5-0 επί του Ολυμπιακού στο ΓΣΠ και εκμεταλλεύτηκε την εκτός έδρας ισοπαλία του Απόλλωνα με την Ανόρθωση (1-1), έτσι θα μπει στα πλέι οφ έχοντας απόσταση οκτώ βαθμών από τη 2η θέση. Η Ομόνοια ήταν τυφώνας απέναντι στον συμπολίτη της και χάρηκε διπλά Οι κυανόλευκη της Λεμεσού πέραν του ότι απομακρύνθηκαν ακόμη περισσότερο από την κορυφή, κινδυνεύουν να βρεθούν στην 3η θέση με νίκη της ΑΕΚ τη Δευτέρα.

Τέλος, στο ντέρμπι που έγινε στο «Αλφαμέφα» μεταξύ των δύο ομάδων που προσπαθούν να κρατηθούν σε επαφή με τις θέσεις Ευρώπης, ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 2-1 του Άρη ανεβαίνοντας στην 5η θέση και δεν τα παρατάει για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος.

Eνόψει της πρεμιέρας των πλέι οφ σφραγίστηκε το ζευγάρι Άρης-Ομόνοια. Όποιος εκ των Απόλλωνα και ΑΕΚ τερματίσει στη 2η θέση θα αντιμετωπίσει στον ΑΠΟΕΛ και ο άλλος θα παίξει με την Πάφο.

Η 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΛ - Ομόνοια Αρ. 1-2

(85΄ Φορεστιέρι / 24΄ Ποντικός, 89΄ Γεωργίου)

Ακρίτας - Πάφος FC 0-4

(20΄ Κορέια, 47΄ Σούνιτς, 78' Λουίζ, 90΄ Ζάζα)

Ανόρθωση - Απόλλων 1-1

(49΄ Ηλία / 44΄ Μάρκες)

Άρης - ΑΠΟΕΛ 0-2

(42΄ Μαντσίνι, 72΄ Τομάς)

Ομόνοια - Ολυμπιακός 3-0

(2΄ Π. Ανδρέου, 25΄ Εβάντρο, 30΄ Τάνκοβιτς)

Δευτέρα, 16 Μαρτίου

19:00Ε.Ν.Ύψωνα - Ένωση

19:00Εθνικός Άχνας - ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Να θυμίσουμε πως στη Β' φάση, στον Α' όμιλο θα γίνουν άλλες δέκα αγωνιστικές, ως ακολούθως:

1η αγωνιστική: 6-1 2-5 4-3

2η αγωνιστική: 5-6 1-4 3-2

3η αγωνιστική: 6-4 2-1 5-3

4η αγωνιστική: 1-5 4-2 6-3

5η αγωνιστική: 3-1 2-6 5-4

6η αγωνιστική: 1-6 5-2 3-4

7η αγωνιστική: 6-5 4-1 2-3

8η αγωνιστική: 4-6 1-2 3-5

9η αγωνιστική: 5-1 2-4 3-6

10η αγωνιστική: 1-3 6-2 4-5

Στο Β' όμιλο θα διεξαχθούν επτά αγωνιστικές ως ακολούθως:

1η αγωνιστική: 1-8 2-7 3-6 4-5

2η αγωνιστική: 8-5 6-4 7-3 1-2

3η αγωνιστική: 2-8 3-1 4-7 5-6

4η αγωνιστική: 8-6 7-5 1-4 2-3

5η αγωνιστική: 3-8 4-2 5-1 6-7

6η αγωνιστική: 8-7 1-6 2-5 3-4

7η αγωνιστική: 4-8 5-3 6-2 7-1

Η πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης θα διεξαχθεί στις 20, 21 και 22 Μαρτίου και στη συνέχεια ακολουθεί διακοπή λόγω Εθνικών ομάδων.