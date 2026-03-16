Μόνο έτσι χάνει τον τίτλο η Ομόνοια

Μπορεί η Ομόνοια να χάσει αυτόν τον τίτλο; Μπορεί. Πώς; Μόνο αν έχει τάσεις αυτοχειρίας!

Με τη διαφορά να εκτοξεύεται στους οχτώ βαθμούς από τη δεύτερη θέση, οι πράσινοι, μετά το επιβλητικό 5-0 επί του Ολυμπιακού, μπαίνουν από θέση ισχύος στα πλέι οφ και παρότι απομένουν ακόμη δέκα αγώνες για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, η εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες αποστάσεις είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να καλυφθούν.

Συγκεκριμένα, στα 17 τελευταία πρωταθλήματα ποτέ ξανά δεν σημειώθηκε τέτοια μεγάλη ανατροπή.

Όμως, δεν είναι μόνο από στατιστικής πλευράς που η Ομόνοια είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. Είναι και οι εμφανίσεις, η σοβαρότητα και η πειθαρχία που εκπέμπει.

Η ομάδα του Μπεργκ δεν δείχνει διατεθειμένη να ρισκάρει το παραμικρό και μπαίνοντας στα πλέι οφ στόχος της είναι να αγκαλιάσει τον τίτλο το συντομότερο δυνατό.

H ομάδα «χτίστηκε» το περασμένο καλοκαίρι με έναν και μοναδικό στόχο, την επιστροφή στον θρόνο του πρωταθλητή και αυτή η θέση άρχισε ήδη να βάφεται στα πράσινα.

Με έναν προπονητή στον πάγκο που ξέρει πώς να στήσει την ομάδα του και να διαχειριστεί το ρόστερ, με παίκτες ποιοτικούς και έμπειρους, αλλά και νεαρά ταλέντα που διψούν για μπάλα και δίνουν απίστευτες βοήθειες, κάτι που πιστώνεται στον Μπεργκ, η Ομόνοια είναι έτοιμη να φτάσει στον τελικό στόχο της διαδρομής.