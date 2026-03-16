ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μόνο έτσι χάνει τον τίτλο η Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στα 17 τελευταία πρωταθλήματα ποτέ ξανά δεν σημειώθηκε τέτοια μεγάλη ανατροπή.

Μπορεί η Ομόνοια να χάσει αυτόν τον τίτλο; Μπορεί. Πώς; Μόνο αν έχει τάσεις αυτοχειρίας!

Με τη διαφορά να εκτοξεύεται στους οχτώ βαθμούς από τη δεύτερη θέση, οι πράσινοι, μετά το επιβλητικό 5-0 επί του Ολυμπιακού, μπαίνουν από θέση ισχύος στα πλέι οφ και παρότι απομένουν ακόμη δέκα αγώνες για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, η εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες αποστάσεις είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να καλυφθούν.

Όμως, δεν είναι μόνο από στατιστικής πλευράς που η Ομόνοια είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. Είναι και οι εμφανίσεις, η σοβαρότητα και η πειθαρχία που εκπέμπει.

Η ομάδα του Μπεργκ δεν δείχνει διατεθειμένη να ρισκάρει το παραμικρό και μπαίνοντας στα πλέι οφ στόχος της είναι να αγκαλιάσει τον τίτλο το συντομότερο δυνατό.

H ομάδα «χτίστηκε» το περασμένο καλοκαίρι με έναν και μοναδικό στόχο, την επιστροφή στον θρόνο του πρωταθλητή και αυτή η θέση άρχισε ήδη να βάφεται στα πράσινα.

Με έναν προπονητή στον πάγκο που ξέρει πώς να στήσει την ομάδα του και να διαχειριστεί το ρόστερ, με παίκτες ποιοτικούς και έμπειρους, αλλά και νεαρά ταλέντα που διψούν για μπάλα και δίνουν απίστευτες βοήθειες, κάτι που πιστώνεται στον Μπεργκ, η Ομόνοια είναι έτοιμη να φτάσει στον τελικό στόχο της διαδρομής.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λοσάδα/Καμορανέζι: Άρνηση να υποκύψουν…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κρίσιμη συνάντηση μετά την έκρηξη σε επιχείρηση ιδιοκτησίας μέλους του ΣΔΚ

Φούτσαλ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Και τώρα «τελικός»-Με… άλλη ομάδα στη Σεβίλλη για την πρόκριση

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Κυπριακή τιτανομαχία με νικητή τον Ανδρέα Μακρή!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μόνο έτσι χάνει τον τίτλο η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Όταν σκοράρει ο Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός σχεδόν πάντα κερδίζει

Ελλάδα

|

Category image

Η έκρηξη σε επιχείρηση διαιτητή έφερε αντίδραση και αποχή από τους αγώνες

Φούτσαλ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (16/03/25)

TV

|

Category image

O Τερ Στέγκεν πήγε να ψηφίσει στις εκλογές της Μπαρτσελόνα και έφαγε πόρτα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο... τυφώνας Ομόνοια που χάρηκε διπλά και ο ΑΠΟΕΛ που δεν τα παρατάει!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Κουτσερένκο «φρέναρε» τον Παναθηναϊκό κι ο Παναιτωλικός έφυγε με βαθμό από τη Λεωφόρο

Ελλάδα

|

Category image

Μπεργκ: «Έχουμε ακόμη δρόμο και δεν θέλουμε...» - Η αναφορά του για τους τραυματίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κωστή: «Δεν έχουμε συνηθίσει το φίλαθλο κοινό σε τέτοια αποτελέσματα»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πάρτι της Ομόνοιας με... καλεσμένο τον Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Ομόνοια ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό και κάνει… απόλυτο κουμάντο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη