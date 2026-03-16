Όταν σκοράρει ο Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός σχεδόν πάντα κερδίζει

Η εμφάνιση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Παγκρήτιο συνοδεύτηκε από δύο γκολ και μια γενικότερη εικόνα που θύμισε τον επιθετικό που έχει συνηθίσει να κάνει τη διαφορά για τον Ολυμπιακό.

Ο Μαροκινός φορ βρήκε δίχτυα δύο φορές στο 3-0 των «ερυθρόλευκων» απέναντι στον ΟΦΗ, για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League, επιβεβαιώνοντας πως όταν βρίσκεται σε καλή κατάσταση μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το παιχνίδι της ομάδας του.

Το τελευταίο διάστημα ο Ελ Κααμπί έδειχνε να περνά μια περίοδο χωρίς την ίδια αυτοπεποίθηση. Ακόμη και μετά τα γκολ που είχε σημειώσει στις Σέρρες, η εικόνα του στο παιχνίδι που ακολούθησε με τον Πανσερραϊκό έδειχνε έναν ποδοσφαιριστή που δεν είχε ακόμη βρει πλήρως τον εαυτό του.

Στην Κρήτη όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Από τα πρώτα λεπτά έδειξε πιο «ζωντανός», πιο ορεξάτος και με διάθεση να πιέσει ψηλά. Οι κινήσεις του ήταν πιο αποφασιστικές και η συνολική του παρουσία στο γήπεδο μαρτυρούσε έναν παίκτη που είχε επιστρέψει με καθαρό μυαλό και καλή ψυχολογία.

Η ψυχολογία άλλωστε παίζει συχνά καθοριστικό ρόλο στο ποδόσφαιρο και ειδικά για έναν επιθετικό. Στην περίπτωση του Ελ Κααμπί, όσοι τον γνωρίζουν καλά λένε πως όταν δεν σκοράρει επηρεάζεται έντονα, ακόμη και στην καθημερινότητά του.

Μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, πάντως, οι συμπαίκτες του είδαν έναν διαφορετικό ποδοσφαιριστή. Ο Μαροκινός εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανεβασμένος ψυχολογικά, κάτι που φάνηκε και στον τρόπο που μπήκε στο παιχνίδι. Πριν ακόμη ανοίξει το σκορ με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Ορτέγκα, είχε ήδη δείξει ότι «πατάει» καλά στο γήπεδο, πιέζοντας και συμμετέχοντας ενεργά στο παιχνίδι.

Στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι η ψυχολογική αποφόρτιση που προέκυψε το τελευταίο διάστημα ίσως έπαιξε ρόλο στην εικόνα του, καθώς είχε προηγηθεί μια μακρά περίοδος συζητήσεων γύρω από την ανανέωση του συμβολαίου του.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη στοιχείο που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση γύρω από τον Ελ Κααμπί. Όταν σκοράρει, ο Ολυμπιακός σχεδόν πάντα κερδίζει.

Το συγκεκριμένο μοτίβο έχει επαναληφθεί τόσες φορές ώστε δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση. Σε 40 αγώνες πρωταθλήματος στους οποίους ο Μαροκινός βρήκε δίχτυα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει τους 36.

Και η φετινή σεζόν επιβεβαιώνει την ίδια τάση. Σε 12 παιχνίδια πρωταθλήματος όπου σκόραρε ο Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός μετρά 11 νίκες και μία ισοπαλία.

Η εικόνα ήταν παρόμοια και την περασμένη χρονιά, όταν οι Πειραιώτες είχαν 13 νίκες και μόλις μία ήττα σε 14 αγώνες στους οποίους ο Μαροκινός σημείωσε γκολ. Αντίστοιχα, την αμέσως προηγούμενη περίοδο είχαν καταγράψει 12 νίκες και δύο ισοπαλίες σε 14 ματς.

Είναι ένα στατιστικό στοιχείο που δύσκολα περνά απαρατήρητο και αποτυπώνει πόσο καθοριστικός είναι ο Ελ Κααμπί για την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού.

Παρά το καθαρό 3-0 στο Παγκρήτιο, στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού δεν υπάρχει διάθεση για χαλάρωση.

Οι άνθρωποι της ομάδας γνωρίζουν ότι τα δεδομένα αλλάζουν στα παιχνίδια των πλέι οφ και ότι ο ΟΦΗ που αντιμετώπισαν στο Ηράκλειο δεν θα είναι απαραίτητα η ίδια ομάδα όταν έρθει η ώρα των κρίσιμων αναμετρήσεων.

Στο λιμάνι υπάρχει η αίσθηση ότι τα δύσκολα βρίσκονται μπροστά και ότι το επόμενο διάστημα θα απαιτήσει ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση. Η νίκη στην Κρήτη κρατά αρκετά θετικά στοιχεία για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όμως στον Ολυμπιακό γνωρίζουν καλά ότι η συνέχεια του πρωταθλήματος θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ένταση.