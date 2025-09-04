Θρίαμβος για την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό Formula IHU

Το Πανεπιστήμιο Frederick συγχαίρει θερμά την ομάδα FUF Racing Team για την κατάκτηση της 2ης θέσης στον Διεθνή Διαγωνισμό Formula IHU 2025 που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 26 μέχρι τις 31 Αυγούστου. Η FUF Racing Team αποτελείται από φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου και συμμετείχε στον διαγωνισμό με αυτοκίνητο τύπου Formula που κατασκευάστηκε υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Αντώνιου Λόντου, στα εργαστήρια της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick.

Η FUF Racing Team ταξίδεψε με αποστολή 18 ατόμων και πανηγύρισε τη 2η θέση στη γενική κατάταξη, στην ιδιαίτερα απαιτητική και ανταγωνιστική κατηγορία των αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο Aυτοκινητοδρόμιο Σερρών, ένα από τα κορυφαία στα Βαλκάνια. Η ομάδα πέρασε με επιτυχία τους εξονυχιστικούς τεχνικούς και μηχανικούς ελέγχους, ξεπέρασε τις προκλήσεις και κατάφερε να διακριθεί στους αγώνες επιτάχυνσης (Acceleration), αποφυγής κώνων σε σχήμα κύκλων (Skid Pad), και δρόμου με ελιγμούς (Autocross).

Η ομάδα των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Frederick εργάστηκε ακούραστα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του μονοθέσιου αυτοκινήτου με το οποίο διαγωνίστηκε. Οι πανεπιστημιακές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτού του είδους τους διαγωνισμούς, αξιολογούνται μεταξύ άλλων για τη δημιουργικότητα, το επιχειρηματικό τους πλάνο και τις έξυπνες και καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν. Στην πίστα αξιολογείται ο σχεδιασμός και η κατασκευή του αυτοκινήτου, η καινοτομία και οι επιδόσεις του.

Η FUF Racing Team απαρτίζεται από φοιτητές και φοιτήτριες όχι μόνο των προγραμμάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών Οχημάτων, αλλά και των προγραμμάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και Οπτικής Επικοινωνίας, αφού τα μέλη της καλούνται, εκτός από το να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν το αυτοκίνητο, να βρουν χορηγούς, να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο και καινοτόμο business plan, να κοστολογήσουν και να παραγγείλουν όλα τα υλικά και εξαρτήματα, έχοντας παράλληλα την ευθύνη της προβολής και προώθησης της ομάδας αλλά και όλης της διαδικασίας προετοιμασίας για τον διαγωνισμό.

H νέα διάκριση της ομάδας, που έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κορυφή μετά την περσινή 3η θέση στην Ιταλία, αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα καθώς εδραιώνει τη θέση όχι μόνο του Πανεπιστημίου Frederick αλλά της Κύπρου, στην κορυφή της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στον τομέα της μηχανικής αυτοκινήτων. Αποτελεί επίσης χειροπιαστό παράδειγμα της εμπλοκής φοιτητών/τριών σε δραστηριότητες εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, πρακτική που προωθεί συστηματικά το Πανεπιστήμιο Frederick.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της FUF Racing Team γιατί εργάστηκαν σκληρά και με αποφασιστικότητα πετυχαίνοντας αυτή τη σημαντική νίκη. Η επιτυχία τους επιβεβαιώνει τις προοπτικές της νέας γενιάς της Κύπρου, όταν της δοθούν τα κατάλληλα εφόδια και η υποστήριξη από ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές τους. Συγχαίρουμε θερμά την ομάδα και επικροτούμε την αφοσίωσή της. Συγχαίρουμε, επίσης, θερμά τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο της FUF Racing Team, Καθηγητή Αντώνιο Λόντο, η εμπειρία και η εμπειρογνωμοσύνη του οποίου είχαν καθοριστικό ρόλο στη σημαντική αυτή διάκριση!», αναφέρει η κα Νατάσσα Φρειδερίκου, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick.

Ο Καθηγητής Αντώνιος Λόντος αναφέρει: «Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μας. Ευχαριστώ κάθε μέλος ξεχωριστά για την αφοσίωση, το πείσμα και την ομαδικότητά τους, τόσο κατά τον αγώνα αλλά και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και κατασκευής του αυτοκινήτου, με τις αμέτρητες ώρες που πέρασαν στο εργαστήριο για το τελικό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και αρχικών δοκιμών του αγωνιστικού μας αυτοκινήτου στο Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών, προέκυψαν απρόβλεπτες αστοχίες αλλά και σημαντικές βελτιώσεις που έπρεπε να γίνουν. Με συλλογική προσπάθεια, τα παιδιά ξεπέρασαν όλα τα εμπόδια, προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις και καταφέραμε να τρέξουμε και να φέρουμε τα πολύ καλά αποτελέσματα. Τα μέλη της ομάδας του Πανεπιστημίου Frederick είναι τόσο καλά καταρτισμένα, με ολοκληρωμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, όπου ο τρόπος με τον οποίο μπόρεσαν να ξεπεράσουν όλα τα τεχνικά και άλλα προβλήματα ήταν μοναδικός για μια πανεπιστημιακή ομάδα. Για ακόμη μια φορά, δικαιώνεται η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός της ομάδας μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και όλες».

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει πολύχρονη παράδοση στον χώρο της Μηχανικής και στην κατασκευή αγωνιστικών μονοθέσιων. Το πρώτο αυτοκίνητο κατασκευάστηκε το 1969 από φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών της τότε Τεχνικής και Οικονομικής Σχολής Λευκωσίας, που αργότερα μετεξελίχθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick.

Η FUF Racing Team είναι μία από τις συν-διδακτικές δραστηριότητες (co-curricular activities) που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick σε φοιτητές και φοιτήτριες, για να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν στην αίθουσα διδασκαλίας και να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες.

Η κοινότητα του Πανεπιστημίου Frederick συγχαίρει θερμά την ομάδα: τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Καθηγητή Αντώνιο Λόντο, και τα μέλη: Μιχάλη Μιχαηλίδη, Δημήτρη Κουτσούκη, Φώτη Μανελίδη, Μάριο Κυπριανού, Πάρη Αναστάση, Κυπριανό Διογένους, Κωνσταντίνο Χαναππά, Ανδρέα Θρασυβούλου, Γιώργο Φιλίππου, Ροδοθέα Φιλίππου, Ζήνα Χατζηγιασεμή, Φρειδερίκη Βράκα, Ιορδάνη Κυριάκου, Κυριάκο Γεωργίου, Άρη Ηρακλέους, Μιχάλη Μπότσαρη, Ανδρέα Λόντου.

Η ομάδα ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς της για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή στήριξή τους, που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας της: Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Χρ. Καποδίστριας & Υιοί, Σκαλωσιές ΔΙΑΣ, Fworxtuning, Arla Protein, YK Diesel, Sikkens, SP Skies, Thomason machinery, Satworks Ceramic, Panikos Panayi Machinery, Oasis Business Technicians, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ONEK), Πρατήριο Καυσίμων Φοίβος Παπαλεοντίου & ΣΙΑ ΛΤΔ, Paphos Sealines, ETEK, Auto Gema Garage, Archimedes Metal Industry, ANAXAGORAS Pneumatics, FESTO, Dynojet, Achna Speedway, Daytona Raceway, Shiahini, Εργαστήρια Tιμονιού ΤΕΜΟΝΙΚΑ, EyeDesire Signs, Sopro radiator, Silver Star Insurance.