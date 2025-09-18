ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Βάσκοι... καλούν την Παλαιστίνη σε φιλικό στο «Σαν Μαμές» με μήνυμα υπέρ της ειρήνης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι Βάσκοι... καλούν την Παλαιστίνη σε φιλικό στο «Σαν Μαμές» με μήνυμα υπέρ της ειρήνης

Η εθνική ομάδα της Χώρας των Βάσκων θα αντιμετωπίσει την Παλαιστίνη σε φιλικό παιχνίδι στο θρυλικό «Σαν Μαμές» στις 15 Νοεμβρίου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα κατά των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα και το Cadena SER, η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή του αγώνα, ο οποίος θα είναι αφιερωμένος στα θύματα της βίας στη Γάζα.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Νίκο Καστεγιάνο, οι δύο ομοσπονδίες εργάζονταν εδώ και εβδομάδες για να κλείσουν τη συμφωνία. Για την παλαιστινιακή πλευρά, η αναμέτρηση αυτή δεν έχει μόνο αθλητικό χαρακτήρα, αλλά και έντονη πολιτική διάσταση, καθώς θεωρείται ευκαιρία να αναδείξουν διεθνώς τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλλουν σε Γάζα και Δυτική Όχθη.

Η αποστολή της Παλαιστίνης αναμένεται με μεγάλο ενθουσιασμό στο Μπιλμπάο, μια πόλη όπου οι φίλοι της Αθλέτικ έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό, παρά τις αντιδράσεις της La Liga και τις προειδοποιήσεις της UEFA για πιθανές κυρώσεις.

Αν και η εθνική των Βάσκων δεν είναι αναγνωρισμένη από την UEFA, το πολιτικό κλίμα στην Ισπανία ευνοεί τέτοιες κινήσεις. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει τοποθετηθεί ανοικτά υπέρ της Παλαιστίνης, ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις, όπως είχε συμβεί με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με το δεξί η Μπάρτσα, με υπογραφή Ράσφορντ και... ρεκόρ για Χάλαντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατριχιαστικό μήνυμα σε Πραστίτη από φίλο της Ανόρθωσης που δίνει μάχη με τον καρκίνο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η απόλυτη αποθέωση για τον Ντε Μπρόινε στην επιστροφή του στο Μάντσεστερ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπάρχουν εμπόδια, υπάρχει όμως θέληση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επέστρεψε στην κορυφή του ακοντισμού μετά από 13 χρόνια ο Γουόλκοτ

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Συνέπεια και σταθερότητα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πάρτι για την Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη, «κηδεία» για Κοπεγχάγη με αυτογκόλ Χατζηδιάκου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απάντηση ΚΟΚ στην Ομόνοια: «Ανακριβείς ισχυρισμοί, λανθασμένες εντυπώσεις»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στον πάγκο Βαγιαννίδης και Ιωαννίδης για το ματς της Σπόρτινγκ με την Καϊράτ

Ελλάδα

|

Category image

Σολάρι για ΑΕΛ: «Έχει φανατικό κόσμο και πάθος – Θέλουν να επιστρέψουν εκεί που ήταν»

ΑΕΛ

|

Category image

Η απάντηση του Ρεμπρόφ για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού: «Αυτά είναι όλα φήμες»

Ελλάδα

|

Category image

H ισοπέδωση δεν βοηθά…

ΑΕΛ

|

Category image

Προειδοποίηση στην Τσέλσι από την PFA για Στέρλινγκ και Ντισασί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Αυτό θα είναι το τεχνικό τιμ του Χρήστου Κόντη στο «τριφύλλι»

Ελλάδα

|

Category image

Ντε Μπρόινε, ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ: Τρεις διαφορετικές ιστορίες στο Μάντσεστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη