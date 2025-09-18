ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκίνησε... αγριεμένη η Παρί, με τεσσάρα επί της Αταλάντας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξεκίνησε... αγριεμένη η Παρί, με τεσσάρα επί της Αταλάντας

Όποιος θέλει να πάρει το στέμμα του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν θα πρέπει να υπερβάλει εαυτόν και αυτό το κατάλαβε από την πρεμιέρα κιόλας η Αταλάντα, που ηττήθηκε εύκολα 4-0 στο Παρκ Ντε Πρενς!

Οι Παριζιάνοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους, καθώς στο τρίτο μόλις λεπτό ο Μαρκίνιος άνοιξε το σκορ από κοντά.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πίεσε εν συνεχεία για δεύτερο γκολ και είχε δοκάρι με τον Χακίμι, πριν φτάσει εντέλει στο 2-0 με τρομερό σουτ του Κβαρατσχέλια στο 39’.

Μάλιστα, η Παρί είχε την ευκαιρία και για τρίτο τέρμα πριν την ανάπαυλα, όμως ο Μπαρκολά εκτέλεσε κάκιστα το πέναλτι που ανέλαβε στο 44ο λεπτό και είδε τον Καρνεσέκι να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα.

Εντέλει, το 3-0 ήρθε στο 51’, όταν ο Νούνο Μέντες χόρεψε τον Ντε Ρον και εκτέλεσε από πλάγια θέση για να σφραγίσει ουσιαστικά τη νίκη των Γάλλων, που στη συνέχεια άφησαν το πόδι από το γκάζι και εντέλει είδαν τον Ράμος να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 90+1’ μετά από λάθος στην άμυνα των Μπεργκαμάσκι.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξεκίνησε... αγριεμένη η Παρί, με τεσσάρα επί της Αταλάντας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tην έπαθε και η Ατλέτικο με buzzer beater από τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έριξε τριάρα στην Τσέλσι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θετικό ξεκίνημα για την Ίντερ, με διπλό στο Άμστερνταμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφώνησε με τον Κόντη ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

«Περήφανος που είμαι μέρος της ιστορίας της Πάφου»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης και ομόλογο 2.000.000

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Πολύ καλά διαβασμένη η Πάφος»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τον ιστορικό βαθμό της Πάφος FC στο Φάληρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άντεξε την πίεση με δέκα παίκτες η Πάφος FC κι έφυγε με ιστορικό βαθμό από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Ο Στεπίνσκι θέλει να παραμείνει και θα μείνει»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ ξανά για Λοΐζου: «Δεν άλλαξε κάτι, θα μπορούσε να είναι ο ηγέτης της Ομόνοιας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Πρέπει να σουτάρει πιο συχνά ο Άιτινγκ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Απογοητευτική μέρα αλλά είναι μακρύς ο δρόμος»

ΑΕΚ

|

Category image

Ομόνοια - ΑΕΚ: Σουτάρα ο Άιτινγκ, πράσινο το ντέρμπι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη