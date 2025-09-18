Ξεκίνησε... αγριεμένη η Παρί, με τεσσάρα επί της Αταλάντας

Όποιος θέλει να πάρει το στέμμα του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν θα πρέπει να υπερβάλει εαυτόν και αυτό το κατάλαβε από την πρεμιέρα κιόλας η Αταλάντα, που ηττήθηκε εύκολα 4-0 στο Παρκ Ντε Πρενς!

Οι Παριζιάνοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους, καθώς στο τρίτο μόλις λεπτό ο Μαρκίνιος άνοιξε το σκορ από κοντά.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πίεσε εν συνεχεία για δεύτερο γκολ και είχε δοκάρι με τον Χακίμι, πριν φτάσει εντέλει στο 2-0 με τρομερό σουτ του Κβαρατσχέλια στο 39’.

Μάλιστα, η Παρί είχε την ευκαιρία και για τρίτο τέρμα πριν την ανάπαυλα, όμως ο Μπαρκολά εκτέλεσε κάκιστα το πέναλτι που ανέλαβε στο 44ο λεπτό και είδε τον Καρνεσέκι να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα.

Εντέλει, το 3-0 ήρθε στο 51’, όταν ο Νούνο Μέντες χόρεψε τον Ντε Ρον και εκτέλεσε από πλάγια θέση για να σφραγίσει ουσιαστικά τη νίκη των Γάλλων, που στη συνέχεια άφησαν το πόδι από το γκάζι και εντέλει είδαν τον Ράμος να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 90+1’ μετά από λάθος στην άμυνα των Μπεργκαμάσκι.

