Ολοκληρώνεται η 1η αγωνιστική στο Champions League με τα «φώτα» στην Αγγλία

Με έξι αναμετρήσεις ρίχνει... αυλαία η 1η αγωνιστική της φετινής κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στις 19:45 η Κοπεγχάγη θα υποδεχθεί στο «Πάρκεν» τη Λεβερκούζεν, ενώ Μπριζ και Μονακό θα «μονομαχήσουν» την ίδια ώρα στο Βέλγιο.

Στις 22:00 το υπόλοιπο «μενού» με τη Σίτυ να φιλοξενεί τη Νάπολι, την Μπαρτσελόνα να ταξιδεύει στο Νιουκάστλ, ενώ η Άιντραχτ θα υποδεχθεί την Γαλατασαράι στη Φρανκφούρτη. Τέλος, η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη-Ιωαννίδη θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την επικίνδυνη Καϊράτ Αλμάτι.

Αναλυτικά το σημερινό (18/9) πρόγραμμα:

19:45 Μπριζ - Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν

22:00 Σίτι - Νάπολι

22:00 Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα

22:00 Άιντραχτ - Γαλατασαράι

22:00 Σπόρτινγκ - Καϊράτ

sdna.gr