ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοκληρώνεται η 1η αγωνιστική στο Champions League με τα «φώτα» στην Αγγλία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολοκληρώνεται η 1η αγωνιστική στο Champions League με τα «φώτα» στην Αγγλία

Με τα Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα και Σίτυ - Νάπολι να ξεχωρίζουν στο σημερινό (18/9) πρόγραμμα, ολοκληρώνεται η πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Με έξι αναμετρήσεις ρίχνει... αυλαία η 1η αγωνιστική της φετινής κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στις 19:45 η Κοπεγχάγη θα υποδεχθεί στο «Πάρκεν» τη Λεβερκούζεν, ενώ Μπριζ και Μονακό θα «μονομαχήσουν» την ίδια ώρα στο Βέλγιο.

Στις 22:00 το υπόλοιπο «μενού» με τη Σίτυ να φιλοξενεί τη Νάπολι, την Μπαρτσελόνα να ταξιδεύει στο Νιουκάστλ, ενώ η Άιντραχτ θα υποδεχθεί την Γαλατασαράι στη Φρανκφούρτη. Τέλος, η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη-Ιωαννίδη θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την επικίνδυνη Καϊράτ Αλμάτι.

Αναλυτικά το σημερινό (18/9) πρόγραμμα:

19:45 Μπριζ - Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν

22:00 Σίτι - Νάπολι

22:00 Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα

22:00 Άιντραχτ - Γαλατασαράι

22:00 Σπόρτινγκ - Καϊράτ

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H ισοπέδωση δεν βοηθά…

ΑΕΛ

|

Category image

Προειδοποίηση στην Τσέλσι από την PFA για Στέρλινγκ και Ντισασί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Αυτό θα είναι το τεχνικό τιμ του Χρήστου Κόντη στο «τριφύλλι»

Ελλάδα

|

Category image

Ντε Μπρόινε, ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ: Τρεις διαφορετικές ιστορίες στο Μάντσεστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πράσινη παρακάμερα από τη νίκη της Ομόνοιας απέναντι στην ΑΕΚ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουρίνιο: «Έκανα λάθος που πήγα στη Φενέρμπαχτσε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΜακΛάφλιν-Λεβρόν «χρυσή» και Νο2 όλων των εποχών στα 400μ., «ασημένια» και Νο3 η Παουλίνο

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Επίσημο: Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ο Κόντης!

Ελλάδα

|

Category image

Κύριοι, αυτός είναι ο Νεόφυτος!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταλάντα: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Λούκμαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημη η μεγάλη επιστροφή του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν μεγαλύτερη κατοχή από τον Ολυμπιακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το σκηνικό με τον Σιμεόνε και τον οπαδό της Λίβερπουλ και οι «απαντήσεις» από το staff του «Τσόλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπροστάρης ο Χειλιμήτρης με 10.911€

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Παίξαμε καλό μπάσκετ, θα είμαστε έτοιμοι ενόψει Euroleague»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη