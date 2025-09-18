Χαμός στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας για τον Μουρίνιο!

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη βασικό και σκόρερ, η Μπενφίκα βρέθηκε να προηγείται με 2-0 από το 16ο λεπτό της αναμέτρησης με την Καραμπάγκ, η οποία όμως δεν παράτησε το παιχνίδι και έκανε επική ανατροπή, φεύγοντας από το «Ντα Λουζ» με το «διπλό», επικρατώντας με 3-2.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Ρουί Κόστα αποφάσισε να απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία τον Μπρούνο Λαζ, έπειτα και από τις αντιδράσεις των οπαδών των «Αετών», οι οποίοι βλέποντας την ομάδα τους να γνωρίζει την ήττα στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, απαίτησαν την άμεση απόλυσή του.

Τη θέση του Λαζ στην τεχνική ηγεσία ανέλαβε και επίσημα ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση των Λουζιτανών και θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όπως αναφέρει ο Φαμπρίσιο Ρομάνο. Το επόμενο 24ωρο πρόκειται να τελειώσει και τυπικά η υπόθεση. Μάλιστα, την Τετάρτη (18/9) ο «Special One» έφτασε στην Πορτογαλία και στο αεροδρόμιο τον περίμεναν αρκετοί δημοσιογράφοι.

«Η Μπενφίκα με ρώτησε επίσημα αν θα ενδιαφερόμουν και είπε ότι όταν επιστρέψω στην Πορτογαλία, θα χαιρόμουν να μιλήσω με κόσμο. Αν επιστρέψω στην Μπενφίκα, δεν θα είναι γιορτή καριέρας, ούτε 25 χρόνια αργότερα, ούτε επιστροφή στην πατρίδα (...). Όταν μου παρουσιάστηκε η πιθανότητα να προπονήσω την Μπενφίκα, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, λέγοντας "Ενδιαφέρομαι, θα ήθελα"», δήλωσε ο Μουρίνιο στους δημοσιογράφους, καταλήγοντας: «Ποιος είναι ο προπονητής που λέει όχι στην Μπενφίκα; Όχι εγώ».

Ο Ζοζέ Μουρίνιο συνεργάστηκε στη Φενέρμπαχτσε με τον Μάριο Μπράνκο, τον σημερινό γενικό διευθυντή των «Αετών», κάτι που επίσης αποτέλεσε κλειδί για τη συνεργασία του Πορτογάλου με την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη. Να θυμίσουμε ότι ο «Special One», όπως έγινε γνωστός μετά την άφιξή του στην Premier League, ξεκίνησε την καριέρα του ως πρώτος προπονητής ακριβώς στη Μπενφίκα, πριν από 25 χρόνια.

«Έφυγα από την προηγούμενη ομάδα μου πριν από τέσσερις εβδομάδες. Αν με ρωτήσετε αν περίμενα να μείνω μέχρι το τέλος της σεζόν χωρίς προπονητή, αυτό δεν είναι στη φύση μου. Ήθελα να ενταχθώ. Δεν ήθελα να πω ναι σε μια ομάδα που δεν ήταν η κατάλληλη, μόνο και μόνο επειδή είμαι εργασιομανής. Όταν ήρθα αντιμέτωπος με την πιθανότητα να προπονήσω την Μπενφίκα, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, λέγοντας: "Ενδιαφέρομαι, θα μου άρεσε"», πρόσθεσε.

When Jose Mourinho arrived in Lisbon on his way to meet Benfica, he had the Benfica scarf on his shoulders & said

"Who is the coach who says 'no' to Benfica? I don't" pic.twitter.com/qT7zWFykWV — Diamond Studd (@exitzoostation) September 17, 2025

