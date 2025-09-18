Μπόρνμουθ: Συνεχίζει με Ιραόλα έως το 2028

Ο 42χρονος Βάσκος τεχνικός έχει οδηγήσει τους «τσέρις» σε ευρωπαϊκή πορεία και θα ανταμειφθεί με διετή επέκταση συνεργασίας, η οποία θα ισχύει έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Ιραόλα ανέλαβε την ομάδα το καλοκαίρι του 2023, αφήνοντας τη Βαγιεκάνο, και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο, Μπιλ Φόλεϊ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για την παραμονή του στο «Vitality Stadium».

sdna.gr