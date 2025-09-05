Η Φόρμουλα Ένα θα «τρέχει» στο Μονακό έως το 2035

Μπορεί τον περασμένο Νοέμβριο να επεκτάθηκε η συμφωνία της Φόρμουλα Ένα με τη Λέσχη Αυτοκινήτου του Μονακό για την παραμονή του γκραν πρι του Μονακό στο καλαντάρι του πρωταθλήματος έως το 2031, ωστόσο σήμερα (5/9) ανακοινώθηκε νέα επέκταση για τον συγκεκριμένο αγώνα, η οποία θα έχει ισχύ έως και το 2035. Το γκραν πρι του Μονακό, το οποίο ήταν μέρος του αγωνιστικού προγράμματος της πρώτης σεζόν στη Φόρμουλα Ένα το 1950, ενώ συμπεριλαμβάνεται στο καλαντάρι του πρωταθλήματος από το 1955, είναι ένα από τα πιο διάστημα αθλητικά event στον κόσμο και το απόλυτο τεστ συγκέντρωσης και ικανοτήτων για τους οδηγούς στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο αγώνας διεξάγεται στους γραφικούς δρόμους του Μόντε Κάρλο, όπου οι οδηγοί έχουν να περάσουν από ορισμένα εμβληματικά σημεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η φουρκέτα Loews που είναι η πιο αργή στροφή του πρωταθλήματος, η πλατεία του καζίνο και το «κομμάτι» της πισίνας. Το 2024 ο -τοπικός ήρωας- Σαρλ Λεκλέρκ «έγραψε ιστορία», καθώς έγινε ο πρώτος Μονεγάσκος στην ιστορία της Φόρμουλα Ένα που πανηγύρισε τη νίκη στον αγώνα της πατρίδας του, ενώ φέτος ο Λάντο Νόρις επικράτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο γκραν πρι του Πριγκιπάτου.

Από τους υπόλοιπους οδηγούς που «τρέχουν» φέτος στη Φόρμουλα Ένα, οι Φερνάντο Αλόνσο, Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν έχουν πανηγυρίσει περισσότερες από μια νίκες στους δρόμους του Μονακό. Το συγκεκριμένο επίτευγμα έχουν σημειώσει επίσης θρύλοι του πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένων των Αϊρτον Σένα, Αλέν Προστ, Μίκαελ Σουμάχερ, Νίκι Λάουντα, Σερ Τζάκι Στιούαρτ και Γκρέιαμ Χιλ, οι οποίοι έχουν θριαμβεύσει στο μήκους 3,3 χιλιομέτρων σιρκουί.

Υπενθυμίζεται ότι, από το 2026, το γκραν πρι του Μονακό θα τελείται κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου.

«Οι δρόμοι του Μονακό αντηχούν με τον ήχο της Φόρμουλα Ένα από τις πρώτες ημέρες του σπορ, γι' αυτό είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω την επέκταση της συμφωνίας γι' αυτό το φανταστικό event έως το 2035» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Φόρμουλα Ένα, Στέφανο Ντομενικάλι, και συνέχισε λέγοντας ότι «είναι ένας εμβληματικός αγώνας, τον οποίο αγαπούν όλοι οι οδηγοί και οι φίλαθλοι, με μια μοναδική ατμόσφαιρα χάρη στην τοποθεσία του στο πιο λαμπερό Πριγκιπάτο του κόσμου». Παράλληλα, ο 60χρονος Ιταλός ευχαρίστησε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, τον πρόεδρο της Λέσχης Αυτοκινήτου του Μονακό, Μισέλ Μποερί, και όλους όσοι «συμμετείχαν στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου μέλλοντος αυτής της ιστορικής συνεργασίας»

ΑΠΕ-ΜΠΕ