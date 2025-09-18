ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δεν ήταν στα πλάνα μας να περιμένουμε τον Ολυμπιακό»

Ο Νταβίντ Λουίζ μίλησε στο Athletiko μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Πάφο κάνοντας ειδική αναφορά στην ποιότητα των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός δεν βρέθηκε στο καλύτερο του βράδυ απέναντι στην Πάφο και παρά την ανωτερότητα του στον αγωνιστικό χώρο και το γεγονός ότι η αντίπαλος του έπαιζε με 10 παίκτες από το 25', δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της και έμεινε στο 0-0, στην πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League.

Η διοργάνωση ωστόσο έχει πολύ δρόμο ακόμη και οι «ερυθρόλευκοι« θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους για να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται, στα επόμενα επτά παιχνίδια, αρχής γενομένης από την πολύ δύσκολη αποστολή της 1ης Οκτωβρίου στο Λονδίνο, απέναντι στην πανίσχυρη Άρσεναλ.

Κόντρα στην Πάφο, αντιμετώπισαν έναν πρώην ποδοσφαιριστή των «κανονιέρηδων», ο οποίος όμως διένυσε τα κορυφαία του χρόνια στην Παρί Σεν Ζερμέν και κυρίως στην Τσέλσι, τον Νταβίντ Λουίζ.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός, μίλησε στο Athletiko έπειτα από τη λήξη του αγώνα και στάθηκε στην εξαιρετική ατμόσφαιρα του «Γ. Καραϊσκάκης», τόνισε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια φανταστική ομάδα, ενώ εξήγησε και το πλάνο που ακολούθησαν οι Κύπριοι, μετά την αποβολή του Μπρούνο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νταβίντ Λουίζ:

Για το αν είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα: «Είμαι ευχαριστημένος κυρίως από την απόδοση μας. Δεν είναι εύκολο να παίζεις με παίκτη λιγότερο από τόσο νωρίς, πρέπει να δείξεις χαρακτήρα και η ομάδα πάλεψε ως το τέλος».

Για την εμφάνιση του Ολυμπιακού: «Ο Ολυμπιακός είναι μια εξαιρετική ομάδα και στο γήπεδο αυτό πάντα υπάρχει φανταστική ατμόσφαιρα. Ήταν πολύ δύσκολο για μας, προσπαθούσαν να κερδίσουν το παιχνίδι με τον τρόπο που αγωνίζονται συνήθως και εμείς προσπαθήσαμε να τους σταματήσουμε».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται με κλειστές άμυνες και κατά πόσο το πλάνο της Πάφου ήταν να αγωνιστεί πιο συντηρητικά: «Δεν σκοπεύαμε να αγωνιστούμε έτσι, αλλά το πλάνο μας άλλαξε μετά την κόκκινη κάρτα που δεχθήκαμε και έπρεπε να προσαρμοστούμε αναλόγως».

Για το πως αισθάνεται για την επιστροφή του στο Champions League έπειτα από επτά χρόνια: «Φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος να παίζω στο καλύτερο τουρνουά της Ευρώπης και είμαι περήφανος για την ομάδα μου, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει».

Για τον στόχο της Πάφου και κατά πόσο μπορεί να προκριθεί στα playoffs του Champions League: «Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να δουλεύουμε σκληρά και να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».

