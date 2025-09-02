Κέρδισε σημαντικούς βαθμούς ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής στην Τσεχία μπροστά σε 43,212 θεατές

Σημαντικό βαθμολογικό κέρδος απέσπασε ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής στον τέταρτο γύρο του EURONASCAR PRO 2025, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το διήμερο 30-31 Αυγούστου, στην πίστα Αutodrom Most, μπροστά σε 43,212 οπαδούς, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ.

Επιπλέον, η προσπάθεια του Τζιωρτζή προβλήθηκε και στην Κύπρο, καθώς για πρώτη φορά αγώνες NASCAR μεταδοθήκαν σε ανοικτή τηλεόραση, σε μαγνητοσκόπηση από τον ALPHA Κύπρου.

Με τους βαθμούς που μάζεψε ο Κύπριος οδηγός βρίσκεται στην δέκατη θέση της γενικής κατάταξης με 188 βαθμούς, πριν από τους ημιτελικούς στη Γερμανία και τους τελικούς στο Βέλγιο. «Πετύχαμε δυνατό βαθμολογικό κέρδος που με κρατάει στη διεκδίκηση των πρώτων θέσεων. Μπορούσαν τα πράγματα να εξελιχθούν λίγο καλύτερα, αλλά δεν παύει να είναι ένα καλό Σαββατοκύριακο που με τόσα ατυχήματα αντιπάλων θα μπορούσαν εύκολα να μας βγάλουν από την διεκδίκηση» τονίζει ο 28χρονος οδηγός της SPEEDHOUSE.

Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής έκανε τεράστια προσπάθεια στην δεύτερη κούρσα στην Τσεχία, κερδίζοντας εννέα θέσεις από την 18η θέση, στην οποία είχε βρεθεί στην γραμμή εκκίνησης, κατά την οποία είχε σοβαρές ζημιές το αυτοκίνητό του λόγω χτυπημάτων από αντιπάλους στην πρώτη στροφή του αγώνα.

Πώς εξελίχθηκε ο αγώνας

Τα δοκιμαστικά της Παρασκευής διεξάχθηκαν σε βρεγμένο οδόστρωμα και ως εκ τούτου έτρεξε με ρυθμίσεις βρεγμένου στο αυτοκίνητο, όμως το Σάββατο χρειάστηκε τα χρονομετρημένα να γίνουν με ρυθμίσεις για στεγνό, αφού η πίστα είχε στεγνώσει. «Ήμουν στο πρώτο γκρουπ, το οποίο έχει μειονέκτημα, καθώς η πίστα είναι καλύτερη για το δεύτερο» σημειώνει ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής και προσθέτει: «Κατάφερα και έγραψα τον 11ο καλύτερο χρόνο, όμως για 20 χιλιοστά, στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα, ο Armetta με άφησε εκτός superpole-top10».

Από την 11η θέση στον πρώτο αγώνα στην Αutodrom Most ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής τελικά τερμάτισε 15ος, αποτέλεσμα που φυσικά ήρθε με πολύ κόπο λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε. «Το Νο5 με έβγαλε εκτός πίστας στην πρώτη στροφή, και με δυνατή ζημιά, κι έπεσα αρκετά πίσω. Παρόλα αυτά κατάφερα να τερματίσω, όμως είναι ένα αποτέλεσμα που αφαιρέσαμε αυτόματα από τον γενικό απολογισμό».

Την επόμενη ημέρα, ο Βλαδίμηρος ξεκίνησε από την 18η θέση, μιας και λόγω της ζημιάς δεν έγραφε καλούς χρόνους στον αγώνα του Σαββάτου. «Πέτυχα να ανεβώ μέχρι την 9η θέση, παρά τη μεγάλη ζημιά που είχα» λέει και συμπληρώνει. «Εκεί που ήμουν ένατος και είχα στην τσέπη έξτρα τέσσερις βαθμούς, για τα πιο πολλά προσπεράσματα, που θα με κρατούσαν όγδοο στο πρωτάθλημα, η πισινή ανάρτηση με πρόδωσε 1,5 γύρο πριν από το τέλος, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορώ να συνεχίσω και να τερματίσω τελικά 14ος».

Πλέον, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής θα προετοιμαστεί για τους ημιτελικούς που θα διεξαχθούν το διήμερο 20-21 Σεπτεμβρίου στη Motorsport Arena Oschersleben στη Γερμανία, με στόχο να πετύχει τα καλύτερα δυνατά πλασαρίσματα που θα τον κρατήσουν σε τροχιά διεκδίκησης των στόχων του.

Πλατινένιος Χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή είναι η HTFX, ενώ τον υποστηρίζουν η ALCO Filters, η Psaltis Auto Parts, η Televantos Used Trucks, η Panayiotides Gifts, το Sana Hiltonia και η πίστα Daytona Raceway.