Παγκόσμιο: Τριπλή κυπριακή παρουσία σήμερα!

Στο «Ολυμπιακό Στάδιο» τού Τόκιο θα αγωνιστούν το βράδυ (μεσημέρι για μας) αρχικά οι δύο εκπρόσωποί μας στο άλμα σε ύψος, με την Ελένα Κουλιτσένκο και τη Στυλιάνα Ιωαννίδου να διεκδικούν το καλύτερο φετινό τους άλμα και την πρόκριση για τον τελικό, ενώ λίγο αργότερα η Ολίβια Φωτοπούλου θα τρέξει στα ημιτελικά των 200μ.

Προκριματικά ύψους γυναικών…

Για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπριακού στίβου, δύο αθλήτριές μας θα λάβουν μέρος στα προκριματικά τού ιδίου αγωνίσματος! Στις 13:15 ώρα Κύπρου (19:15 Τόκιο), το μεσημέρι τής Πέμπτης (18/9), η Ελένα Κουλιτσένκο και η Στυλιάνα Ιωαννίδου θα μπουν στη διαδικασία των προκριματικών στο άλμα σε ύψος, με στόχο το καλύτερο δυνατόν. Θα διεξαχθούν ταυτόχρονα τα δύο προκριματικά γκρουπ, τα οποία αποτελούνται από 18 αθλήτριες, με τη Στυλιανίδου να μετέχει στο Α΄ Γκρουπ και θα κάνει τις προσπάθειές της 13η και την Κουλιτσένκο στο Β’ Γκρουπ και να κάνει τις προσπάθειές της 8η. Ως όριο απευθείας πρόκρισης για τον τελικό έχει οριστεί το 1,97μ., γι’ αυτό και τα κορίτσια μας θα χρειάζονται «καθαρά» άλματα στα πιο χαμηλά ύψη, γιατί φαίνεται δύσκολο να κριθεί η πρόκριση σε αυτό το πολύ μεγάλο ύψος!

* Κατά σειρά τα διαδοχικά άλματα θα είναι τα ακόλουθα: 1,83μ., 1,88μ., 1,92μ., 1,95μ., 1,97μ.

Ο πρωταρχικός στόχος και για τις δύο εκπροσώπους μας είναι ο ίδιος: Να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να κάνουν το καλύτερο άλμα στην καριέρα τους. Ωστόσο, με βάση την πορεία τους τα τελευταία χρόνια, ο δεύτερος βασικός τους στόχος είναι λίγο διαφορετικός. Για την Κουλιτσένκο, η οποία είναι 7η Ολυμπιονίκης από πέρσι στο Παρίσι και φιναλίστ στο προηγούμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, και έχοντας καλύτερο φετινό άλμα το 1,96μ., η πρόκριση για τον τελικό είναι κάτι που επιθυμεί διακαώς και κάτι που αναμένεται να παλέψει με όλες της τις δυνάμεις. Για την Ιωαννίδου, η οποία έκανε την τεράστια βελτίωσή της τη φετινή χρονιά και για πρώτη φορά πέρασε πάνω από το 1,90μ. (1,91μ.) στις 19 Ιουλίου και μπήκε την τελευταία στιγμή στις θέσεις πρόκρισης για το Παγκόσμιο, η πρόκριση για τον τελικό μπορεί να γίνει μεγάλος στόχος μόνο κατά τη διάρκεια τού προκριματικού και αναλόγως σε ποια κατάσταση θα βρεθεί και πώς θα πάει στα πρώτα ύψη. Ό,τι και να γίνει στα προκριματικά τού ύψους, αξίζει και στις δύο το θερμό χειροκρότημα και τα συγχαρητήρια, γιατί βρίσκονται πανάξια στις κορυφαίες αθλήτριες τού αγωνίσματός τους στο 2025!!!

Και πάλι από τον 2ο διάδρομο η Ολίβια Φωτοπούλου

Η καταπληκτική Ολίβια Φωτοπούλου πέτυχε τον μεγάλο στόχο της στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, πού ήταν η πρόκρισή της στις ημιτελικές σειρές των 200μ. Τρέχοντας από τον 2ο διάδρομο, της 2ης σειράς τού πρώτου γύρου, τερμάτισε στην 5η θέση σε 22.98 (-0,3 μ/δ) και πέρασε στα ημιτελικά με καλύτερο χρόνο και συνολικά ως 23η από τις 47 συμμετέχουσες! Ήταν η μοναδική αθλήτρια και από τις έξι σειρές, η οποία προκρίθηκε στα ημιτελικά τρέχοντας από τον 2ο διάδρομο. Τώρα μπροστά της θα έχει την πρόκληση των ημιτελικών, με στόχο στη δεύτερη αυτή κούρσα της να είναι ακόμα πια γρήγορη, έστω και οι διοργανωτές την τοποθέτησαν πάλι στον 2ο διάδρομο!!! Και έβαλαν την αθλήτρια που προκρίθηκε ως 24η να τρέχει από τον 3ο διάδρομο!!! Δεν γίνεται…

Το βράδυ τής Πέμπτής (18/09/25), στις 21:31 ώρα Τόκιο (15:31 για μας στην Κύπρο), η Ολίβια Φωτοπούλου θα στηθεί στον βατήρα του 2ου διαδρόμου, στη 2η ημιτελική σειρά των 200μ. και ελπίζουμε πως έχοντας την εμπειρία της Τετάρτης για το πόσο κλειστή είναι η στροφή του 2ου διαδρόμου, να κάνει την πιο γρήγορη φετινή της κούρσα και ό,τι γίνει.

* Την πρόκρισή τούς για τον τελικό της Παρασκευής (19/09) θα πάρουν οι αθλήτριες που θα τερματίσουν στις 2 πρώτες θέσεις καθεμιάς από τις τρεις ημιτελικές σειρές και οι 2 καλύτεροι χρόνοι.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ, 18/09/2025…

19:15 Τόκιο (13:15 Κύπρος) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΥΨΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α΄ Γκρουπ: Στυλιάνα Ιωαννίδου

Β΄ Γκρουπ: Ελένα Κουλιτσένκο

21:31 Τόκιο (15:31 Κύπρος) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2η Σειρά: Ολίβια Φωτοπούλου