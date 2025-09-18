ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Οι άμεσες οφειλές αγγίζουν τα 2-3 εκ. ευρώ!»

«Οι άμεσες οφειλές αγγίζουν τα 2-3 εκ. ευρώ!»

Η Στέλλα Μάρκου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις της Ε.Τ της Ανόρθωσης με αφορμή την έκτακτη γενική συνέλευση και τις αποφάσεις που πάρθηκαν. 

Για τις αποφάσεις που λήφθηκαν στη χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση: «Τα μέλη ήρθαν και έδειξαν τον δρόμο. Πλέον βλέπουμε μπροστά μας ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Συνεχίζει το πρόγραμμα supporters που δίνει στην Ανόρθωση μια μηνιαία ανάσα για τα τρέχοντα έξοδα και παλιότερες οφειλές. Αποφασίστηκε η δημιουργία μιας πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να γίνονται καταθέσεις για την ομάδα».

Για το ποσό που έχει άμεση ανάγκη η Ανόρθωση: «Δεν είναι μόνο 1.1 εκατομμύριο του CAS. Οι άμεσες οφειλές αγγίζουν τα 2-3 εκατομμύρια».

Αν υπήρχε σκέψη για παραίτηση της διοίκησης: «Όντως υπήρχαν σκέψεις για παραίτηση του διοικητικού συμβουλίου».

Για το ομόλογο: «Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, το ομόλογο είναι ένα μέσο που μπορεί να βοηθήσει οικονομικά την Ανόρθωση».

Για το θέμα των επενδυτών και τον Γκρεκ: «Η επιτροπή κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Όταν ένας επενδυτής έρχεται και βλέπει ότι υπάρχουν 16 υποθέσεις στη FIFA, δεν είναι εύκολο να βάλε τα χρήματα του».

Για τη Cablenet: «Είμαστε κοντά σε επέκταση της συμφωνίας μέχρι το 2032».

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Διαβαστε ακομη