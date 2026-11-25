Η ένταση ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και τον Σαρλ Λεκλέρ συνεχίζει να απασχολεί τη Ferrari μετά το περιστατικό στο grand prix του Λας Βέγκας. Οι δυο οδηγοί ήρθαν ξανά σε αντιπαράθεση μέσα στην πίστα, με αποτέλεσμα να δεχθούν από μία ποινή 10 δευτερολέπτων. Το θέμα έχει φτάσει πλέον και στη διοίκηση της ομάδας, με τον CEO της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, να στέλνει μήνυμα προς τον Φρεντ Βασέρ.

Σύμφωνα με την ιταλική «Corriere della Sera», ο Βίνια ρωτήθηκε για όσα συμβαίνουν ανάμεσα στους δυο οδηγούς και απάντησε: «Υπάρχουν στελέχη που πρέπει να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα». Η δήλωσή του ερμηνεύτηκε στην Ιταλία ως μήνυμα προς τον Βασέρ, ο οποίος έχει την ευθύνη να διαχειριστεί την κατάσταση και να αποτρέψει νέα περιστατικά, κάτι το οποίο απέτυχε να κάνει μετά τη Βραζιλία.

Οι διαφορετικές απαιτήσεις Χάμιλτον και Λεκλέρ

Η ένταση πάντως, δεν φαίνεται να περιορίζεται μόνο στις μάχες των δυο οδηγών μέσα στην πίστα. Σύμφωνα με το Sky Sports Italia, Χάμιλτον και Λεκλέρ έχουν διαφορετικές προτιμήσεις και για το στήσιμο του μονοθεσίου ενόψει της νέας σεζόν που ακολουθεί.

Ο Μονεγάσκος θέλει ένα πιο άμεσο μπροστινό μέρος, ώστε να έχει καλύτερη αίσθηση στις στροφές και να πιέζει περισσότερο στις κατατακτήριες δοκιμές. Από την άλλη, ο Βρετανός προτιμά ένα πιο σταθερό μονοθέσιο, που θα τον βοηθά να έχει καλύτερο ρυθμό στους αγώνες.

Αυτές οι διαφορές μπορεί να δυσκολεύουν τη δουλειά της Ferrari, καθώς οι μηχανικοί πρέπει να βρουν μια λύση που να καλύπτει και τους δυο οδηγούς. Παράλληλα, μεγαλώνει η ένταση ανάμεσά τους, σε μια περίοδο που η ομάδα χρειάζεται ηρεμία για να βελτιώσει την εικόνα της.

athletiko.gr