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Έκανε περίπατο στο Βελιγράδι η Γερμανία κι έπιασε την Ελλάδα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Γερμανία νίκησε 3-1 τη Σερβία εκτός έδρας και πλέον ισοβαθμεί με την Ελλάδα στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του 2ου ομίλου της League A του Nations League.

Δίχως να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, η Γερμανία επιβλήθηκε 3-1 εκτός έδρας της Σερβίας και την έστειλε στη League B του Nations League, πιάνοντας παράλληλα την Ελλάδα στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του 2ου ομίλου της League A. Πέρασε ως αλλαγή στο 46' ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και αποβλήθηκε στο φινάλε, στον πάγκο έμεινε ο Λούκα Γιόβιτς.

Τα Πάντσερ μπήκαν ιδανικά στην αναμέτρηση, καθώς στο τρίτο μόλις λεπτό, ο Μπάμπιτς έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μίτελσταντ. Στο 14' ήρθε και το 2-0, με τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να σταματά τον Χάβερτς σε τετ α τετ αλλά στη συνέχεια να βλέπει τον Βιρτς να τον αποφεύγει και να σκοράρει από κοντά. Η Νασιοναλμάνσαφτ είχε πλέον βάλει γερές βάσεις νίκης, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι την ανάπαυλα, παρότι υπήρξαν ευκαιρίες και για περαιτέρω τέρματα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ακριβώς όπως το πρώτο, με τη Γερμανία να φτάνει σε τρίτο τέρμα στο 50ό λεπτό, όταν ο Γκρούντα έγινε κάτοχος της μπάλας πίσω από τη σέντρα και έκανε μία εξαιρετική κούρσα, τελειώνοντας ιδανικά τη φάση με συρτό σουτ. Αυτή τη φορά ωστόσο, υπήρξε απάντηση από πλευράς Σέρβων, με τον Μπάμπιτς να σκοράρει στη σωστή εστία αυτή τη φορά, μειώνοντας σε 3-1 με κοντινή προσπάθεια στο 56'.

Άλλη απάντηση δεν βρήκαν οι γηπεδούχοι, που μάλιστα έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 76' λόγω αποβολής του Ντραγκόγεβιτς, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε παρότι η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ είχε δοκάρι και ακυρωθέν γκολ. Μάλιστα, στα τελευταία λεπτά η Σερβία έμεινε με εννέα, λόγω αποβολής του Ζίβκοβιτς που... αρπάχτηκε με τον διαιτητή!

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Σερβία: Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς - Νεντέλκοβιτς, Γκουντέλι, Μιλένκοβιτς, Μπάμπιτς - Σάμαρτζιτς (46' Ζίβκοβιτς), Τζόντιτς (46' Ντραγκόγεβιτς), Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (86' Κόστοφ), Σούκατσεφ - Τάντιτς (64' Λούτσιτς), Τσβέτκοβιτς (71' Μίτροβιτς)

Γερμανία: Τερ Στέγκεν - Τρόι (74' Μπάκου), Τιό, Τα, Μίτελσταντ - Κίμιχ, Πάβλοβιτς (74' Μπίσοφ) - Γκρούντα (86' Ελ Μάλα), Βιρτς (81' Νμέτσα), Σέρχαντ - Χάβερτς (74' Φίλκρουγκ)

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

Ολλανδία 11 (14-5)

Ελλάδα 8 (5-10)

Γερμανία 8 (6-3)

Σερβία 0 (4-11)

gazzetta.gr

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