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Μάγεψε με πεντάρα η Ισλανδία, κλείδωσε την άνοδο η Ελβετία

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ελβετία πήρε τη λευκή ισοπαλία απέναντι στη Σλοβενία (0-0) και κλείδωσε την άνοδο στην League A. Ανέβηκε πρώτη η σαρωτική Ισλανδία, σκόραρε ο Ράστοντερ στην ήττα της Βόρειας Μακεδονίας.

League B - 1ος Όμιλος

Ένας βαθμός αρκούσε στην Ελβετία για να κλειδώσει την άνοδο στη League A και το κατάφερε με το 0-0 απέναντι στην Σλοβενία. Με τον Ρέμο Φρόιλερ να ξεκινάει στο βασικό σχήμα και να αγωνίζεται καθόλη τη διάρκεια του ματς, οι Ελβετοί άντεξαν στην έδρα της Σλοβενίας, έφυγαν με το βαθμό της ισοπαλίας και κλείδωσαν και μαθηματικά την πρωτιά του ομίλου ώστε να ανέβουν στη League A.

Την ίδια ώρα, η Σκωτία επικράτησε 2-1 επί της Βόρειας Μακεδονίας και μπήκε ξανά στο κόλπο τη δεύτερης θέσης, μειώνοντας την απόσταση στο -1 από την Σλοβενία. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, ο ΜακΓκίν άνοιξε το σκορ στο 54΄, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα και ισοφάρισαν με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, Ελμίν Ράστοντερ. Στο 74΄ωστόσο, ο ΜακΓκίν βρήκε και πάλι δίχτυα από το σημείο του πέναλτι για να χαρίσει τη νίκη στους Σκωτσέζους.

Αποτελέσματα

Σλοβενία - Ελβετία 0-0

Σκωτία - Βόρεια Μακεδονία 2-1

Βαθμολογία

Ελβετία 13 (11-1)

Σλοβενία 8 (5-3)

Σκωτία 7 (5-6)

Βόρεια Μακεδονία 0 (1-12)

Τελευταία αγωνιστική (16/11)

Ελβετία - Σκωτία

Βόρεια Μακεδονία - Σλοβενία

League C - 3ος όμιλος

Στο πρώτο χρονικά ματς, οι Μολδαβοί άνοιξαν το σκορ στο 39ο λεπτό, με απίθανη «οβίδα» του Ποπέσκου, αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 51' με τον Τσεσνόκοφ που έκανε το 1-1. Ωστόσο, ο Ποπέσκου «χτύπησε» εκ νέου στο 77', με πολύ ωραίο τελείωμα στην κίνηση, για το 2-1 που ήταν και το τελικό σκορ.

Στη Σλοβακία, ο Πρέκοπ έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους στο 17ο λεπτό, ωστόσο με την συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Ντάβιντσεν ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι «σόκαραν» τους Σλοβάκους στο β' μέρος, αφού έκαναν την ανατροπή (1-2) στο 47' με τον Σαμουελσεν. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι κατόρθωσαν να φέρουν το ματς και πάλι στην ισοπαλία, όταν στο 74' ο Χαρασλιν έκανε το τελικό 2-2.

Αποτελέσματα

Μολδαβία - Καζακστάν 2-1

Σλοβακία - Ν. Φερόε 2-2

Βαθμολογία

Σλοβακία 11β.

Μολδαβία 7β.

Ν. Φερόε 5β.

Καζακστάν 2β.

Τελευταία αγωνιστική (16/11)

Ν. Φερόε - Μολδαβία

Καζακστάν - Σλοβακία

League C - 4ος όμιλος

Με τον Πασκότσι να σκοράρει στο 42ο λεπτό του αγώνα, η Εσθονία πήρε προβάδισμα με 0-1 απέναντι στο Λουξεμβούργο, το οποίο κατόρθωσε να κρατήσει μέχρι το τέλος των 90 λεπτών, έχοντας μάλιστα βρει και δεύτερο γκολ, το οποίο όμως ακυρώθηκε.

Στη Βουλγαρία, οι Ισλανδοί άνοιξαν το σκορ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Άντρι Γκουντιόνσεν, γιο του γνωστού, Έιντουρ. Τέσσερα λεπτά μετά (21'), ο Όσκαρσον διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του και έβαλε βάσεις νίκης. Το πάρτι συνεχίστηκε στο 52', όταν ο Τσενοφ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-3, ενώ στο 68'ο Γκουντιόνσεν έκανε «ντοπιέτα» για το 0-4. Δεν σταμάτησε εκεί όμως, αφού στο 79' έστειλε ξανά την μπάλα στο πλεκτό για το τελικό 0-5 και το δικό του χατ-τρικ!

Αποτελέσματα

Λουξεμβούργο - Εσθονία 0-1

Βουλγαρία - Ισλανδία 0-5

Βαθμολογία

Ισλανδία 11β.

Εσθονία 9β.

Βουλγαρία 4β.

Λουξεμβούργο 3β.

Τελευταία αγωνιστική (16/11)

Εσθονία - Βουλγαρία

Ισλανδία - Λουξεμβούργο

gazzetta.gr

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