Έντονο πράσινο χρώμα στην Ιταλία για το παιχνίδι της Ομόνοιας με την Γιουβέντους.

Πρόκειται για τους τυχερούς που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο αλλά και αυτούς που έκαναν το ταξίδι για το Τορίνο χωρίς να έχουν δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο.

Στις φωτογραφίες της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να δείτε τους Ομονοιάτες οι οποίοι ετοιμάζονται να κατευθυνθούν από το Μιλάνο στο Τορίνο.





