Αμφίβολοι για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα οι Αλέσιο Ντα Κρουζ και Αντρέας Χρυσοστόμου.

Ο πρώτος, νιώθει ενοχλήσεις και δεν είναι σίγουρο ότι θα προλάβει το παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής. Ίδια δεδομένα και για τον Χρυσοστόμου ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο.

Από εκεί και πέρα, ο Τόσιτς υπολογίζεται κανονικά, κάτι που δεν ισχύει για τον Μάριο Ηλία.

Εκτός λόγω τιμωρίας ο Φουρτάδο αλλά και ο Μπέργκστρομ που ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αχίλλειο.