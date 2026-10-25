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Και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει στη Νέα Φιλαδέλφεια: 30 γκολ της ΑΕΚ σε 7 ματς

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ μετρά επτά νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια τη σεζόν 2026-27, έχοντας πετύχει 30 γκολ και δεχτεί μόλις ένα, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή δυναμική της στην Allwyn Arena.

Η Νέα Φιλαδέλφεια έχει μετατραπεί σε πραγματικό οχυρό για την ΑΕΚ, η οποία πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στα εντός έδρας παιχνίδια της τη φετινή σεζόν. Μετά και την επιβλητική νίκη με 5-0 επί του Παναιτωλικού, η Ένωση συμπλήρωσε επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην Allwyn Arena.

Ο απολογισμός είναι εντυπωσιακός, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» έχουν σημειώσει 30 γκολ, ενώ έχουν δεχτεί μόλις ένα σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ διατηρεί ανέπαφη την εστία της, μετρώντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και απολογισμό τερμάτων 17-0.

Η αρχή έγινε απέναντι στον Ηρακλή, τον οποίο η ομάδα του Mάρκο Νίκολιτς με 4-0, ενώ ακολούθησε η επικράτηση με 5-0 επί του Άρη. Στη συνέχεια, ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 3-0 και ο Παναιτωλικός με 5-0, με την ΑΕΚ να συνεχίζει να σκοράρει με συνέπεια και να μην επιτρέπει στους αντιπάλους της να βρουν δίχτυα.

Η κυριαρχία της, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις εγχώριες διοργανώσεις. Στα προκριματικά του Champions League, η Ένωση επικράτησε με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας, ενώ στη League Phase νίκησε με 1-0 τη ΛΑΣΚ Λιντς. Παράλληλα, στο Κύπελλο, συνέτριψε με 8-1 τον Πανσερραϊκό.

Τα ματς της ΑΕΚ φέτος στην Allwyn Arena:

ΑΕΚ-Λέφσκι Σόφιας 4-0 (Champions League, προκριματικά)

ΑΕΚ-Ηρακλής 4-0 (Stoiximan Super League)

ΑΕΚ-Άρης 5-0 (Stoiximan Super League)

ΑΕΚ-ΛΑΣΚ Λιντς 1-0 (Champions League, League Phase)

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 8-1 (Κύπελλο Ελλάδας)

ΑΕΚ-ΟΦΗ 3-0 (Stoiximan Super League)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 5-0 (Stoiximan Super League)

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super League

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