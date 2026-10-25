Άλβαρες: Από τις αποδοκιμασίες στη συγγνώμη και τη λύτρωση

Ο Αργεντινός επιθετικός πέτυχε το μοναδικό γκολ στη νίκη με 1-0 απέναντι στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και, μετά το τέλος της αναμέτρησης, επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για όσα συνέβησαν το καλοκαίρι.

Η σχέση του με τους φιλάθλους είχε περάσει κρίση, όταν εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη, με την Μπαρτσελόνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών σεναρίων.

Η διοίκηση της Ατλέτικο δεν άναψε το πράσινο φως για την αποχώρησή του, ανεξάρτητα από το οικονομικό αντίτιμο, με αποτέλεσμα ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022 να παραμείνει στην ομάδα.

Ωστόσο, η επιστροφή του στο «Μετροπολιτάνο» δεν ήταν εύκολη. Οι οπαδοί δεν είχαν ξεχάσει τις δηλώσεις του και τον υποδέχθηκαν με αποδοκιμασίες.

Παράλληλα, ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε να βρει σταθερό ρυθμό στην αρχή της σεζόν, ενώ αντιμετώπισε και μυϊκό τραυματισμό.

Η τελευταία εβδομάδα, πάντως, έδωσε στον Άλβαρες την ευκαιρία να αλλάξει την εικόνα. Αρχικά, είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη με 1-0 απέναντι στην Εσπανιόλ, ενώ στη συνέχεια σκόραρε στην αναμέτρηση του Champions League με τη Στουτγάρδη, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1.

Το Σάββατο ήρθε η στιγμή που έψαχνε. Ο Αργεντινός βρήκε δίχτυα απέναντι στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, έπειτα από ασίστ του Γκριμάλντο, χαρίζοντας στην Ατλέτικο τη νίκη με 1-0. Αυτό ήταν το πρώτο του γκολ στη φετινή La Liga και οι συμπαίκτες του, μαζί με τους φιλάθλους, το υποδέχθηκαν θερμά.

Μετά το παιχνίδι, ο Άλβαρες μίλησε στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο Movistar+ και απευθύνθηκε στους οπαδούς, αναγνωρίζοντας ότι οι δηλώσεις του το καλοκαίρι ήταν λάθος.

«Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς μας για όσα είπα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έκανα λάθος, τόσο στον τρόπο που εξέφρασα τις σκέψεις μου όσο και στη χρονική στιγμή που επέλεξα να το κάνω», είπε.

«Καταλαβαίνω απόλυτα γιατί θύμωσαν. Αν ήμουν στη θέση τους, θα ένιωθα κι εγώ το ίδιο, ειδικά αν αναλογιστώ πόση στήριξη μου έχουν δείξει. Μου φέρθηκαν με μεγάλη γενναιοδωρία και τους είμαι πραγματικά ευγνώμων. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, γιατί στάθηκαν στο πλευρό μου σε όλη αυτή την περίοδο», πρόσθεσε ο Αργεντινός.

Η συγγνώμη του δεν διαγράφει όσα προηγήθηκαν, αλλά δείχνει ότι θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον κόσμο της Ατλέτικο. Το αν αυτή η νέα σελίδα θα έχει διάρκεια, θα φανεί στη συνέχεια της σεζόν. Προς το παρόν, ο Άλβαρες αφήνει το γήπεδο να μιλήσει για εκείνον.

ΑΠΕ