ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ούτε συζήτηση για πώληση: Η απόφαση της Ρεάλ για Βινίσιους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ούτε συζήτηση για πώληση: Η απόφαση της Ρεάλ για Βινίσιους

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν σκοπεύει να μπει σε διαδικασία πώλησης του Βινίσιους Τζούνιορ, παρά τα σενάρια που τον συνέδεσαν με την Άρσεναλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει καμία πρόθεση να παραχωρήσει τον Βινίσιους Τζούνιορ, παρά τα σενάρια που τον συνέδεσαν τις τελευταίες ημέρες με την Άρσεναλ. Σύμφωνα με το Sky Sports News, οι «μερέγχες» θεωρούν τον Βραζιλιάνο έναν από τους βασικούς πυλώνες του πρότζεκτ τους και εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του.

Το τελευταίο διάστημα το όνομα του 26χρονου εξτρέμ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης μεταγραφολογίας, με την Άρσεναλ να παρουσιάζεται ως η ομάδα που παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, από τη Μαδρίτη διαμηνύεται ότι δεν εξετάζεται καν το ενδεχόμενο πώλησης, καθώς η επιθυμία της διοίκησης είναι να κρατήσει τον Βινίσιους στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για πολλά ακόμη χρόνια.

Παράλληλα, η πρόσφατη απόκτηση του νεαρού Γιαν Ντιομαντέ προκάλεσε αρκετές ερμηνείες στον ισπανικό και αγγλικό Τύπο, με αρκετούς να θεωρούν ότι πρόκειται για κίνηση προετοιμασίας ενόψει πιθανής αποχώρησης του Βραζιλιάνου. Ωστόσο, οι πληροφορίες του Sky Sports ξεκαθαρίζουν πως οι δύο υποθέσεις δεν συνδέονται και ότι ο Ντιομαντέ αποκτήθηκε ως επένδυση για το μέλλον και όχι ως αντικαταστάτης του Βινίσιους.

Έτσι, το μήνυμα από τη Ρεάλ είναι σαφές: ο Βινίσιους δεν πωλείται και οι άνθρωποι του συλλόγου πιστεύουν ότι οι συζητήσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή θα οδηγήσουν τελικά στην υπογραφή νέου συμβολαίου, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί μετακίνησής του στην Premier League.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Τουν δεν έκανε το... χατίρι στην ΑΕΚ, πέρασε με επική ανατροπή η Ντιναμό Ζάγκρεμπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύσκολες συνθήκες και στη 10η θέση η Βαλεντίνα Σάββα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πέμπτη στους Κοινοπολιτειακούς η Έλενα Κουλιτσένκο

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πίστη για ανατροπή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ 1,221 δισεκατομμυρίων ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοσάδα: «Αυτό το ματς ο κόσμος το περίμενε χρόνια, τελειώσαμε την δουλειά»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρώτη ευρωπαϊκή τριάρα του Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φέρτε του τον επόμενο!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κόντρα στην Λίνκολν η Ομόνοια αν δεν τα καταφέρει με Καϊράτ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο δισεκατομμυριούχος στον οποίο θέλει να πουλήσει η FIFA το 20% του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρώτο ever στο «Αλφαμέγα» είναι του Μπράντον Τόμας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πυροδοτήθηκε η «βόμβα» της ΑΕΚ: Ο Μάγερ υπέγραψε με την Ένωση!

Ελλάδα

|

Category image

Ούτε συζήτηση για πώληση: Η απόφαση της Ρεάλ για Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Ο ευρωπαίος Απόλλωνας επέστρεψε Λεμεσό και ο κόσμος δήλωσε παρών!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επίσημο: Τέλος ο Μπρόρσον από τον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη