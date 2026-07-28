Ούτε συζήτηση για πώληση: Η απόφαση της Ρεάλ για Βινίσιους

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει καμία πρόθεση να παραχωρήσει τον Βινίσιους Τζούνιορ, παρά τα σενάρια που τον συνέδεσαν τις τελευταίες ημέρες με την Άρσεναλ. Σύμφωνα με το Sky Sports News, οι «μερέγχες» θεωρούν τον Βραζιλιάνο έναν από τους βασικούς πυλώνες του πρότζεκτ τους και εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του.

Το τελευταίο διάστημα το όνομα του 26χρονου εξτρέμ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης μεταγραφολογίας, με την Άρσεναλ να παρουσιάζεται ως η ομάδα που παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, από τη Μαδρίτη διαμηνύεται ότι δεν εξετάζεται καν το ενδεχόμενο πώλησης, καθώς η επιθυμία της διοίκησης είναι να κρατήσει τον Βινίσιους στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για πολλά ακόμη χρόνια.

Παράλληλα, η πρόσφατη απόκτηση του νεαρού Γιαν Ντιομαντέ προκάλεσε αρκετές ερμηνείες στον ισπανικό και αγγλικό Τύπο, με αρκετούς να θεωρούν ότι πρόκειται για κίνηση προετοιμασίας ενόψει πιθανής αποχώρησης του Βραζιλιάνου. Ωστόσο, οι πληροφορίες του Sky Sports ξεκαθαρίζουν πως οι δύο υποθέσεις δεν συνδέονται και ότι ο Ντιομαντέ αποκτήθηκε ως επένδυση για το μέλλον και όχι ως αντικαταστάτης του Βινίσιους.

Έτσι, το μήνυμα από τη Ρεάλ είναι σαφές: ο Βινίσιους δεν πωλείται και οι άνθρωποι του συλλόγου πιστεύουν ότι οι συζητήσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή θα οδηγήσουν τελικά στην υπογραφή νέου συμβολαίου, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί μετακίνησής του στην Premier League.

sport-fm.gr