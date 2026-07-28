Πέμπτη στους Κοινοπολιτειακούς η Έλενα Κουλιτσένκο

Tην 5η θέση στο ύψος, στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης, πήρε η Έλενα Κουλιτσένκο, σε ένα τον τελικό που διακόπηκε για αρκετή ώρα λόγω των έντονων βροχών.

Η Κουλιτσένκο πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 1.77 και με τη δεύτερη το 1.82, ενώ είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο 1.87.

Στον ίδιο τελικό έλαβε μέρος και η Στυλιάνα Ιωαννίδου που έμεινε στην 10η θέση, έχοντας περάσει με την πρώτη το 1.72 και έχοντας τρεις αποτυχημένες απόπειρες να περάσει το 1.77.

Στη δέκατη θέση πήρε και η Βαλεντίνα Σάββα, στον τελικό της σφυροβολίας, με καλύτερη βολή στα 62.27. Στην πρώτη είχε ρίξει στα 60.83, ενώ η δεύτερη ήταν άκυρη.