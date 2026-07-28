Δύσκολες συνθήκες και στη 10η θέση η Βαλεντίνα Σάββα

Οι πολύ κακές καιρικές συνθήκες, με την έντονη και καταρρακτώδη βροχόπτωση και τη χαμηλή θερμοκρασία, δυσκόλεψαν πάρα πολύ τις αθλήτριες τής σφυροβολίας και την πρωταθλήτριά μας Βαλεντίνα Σάββα.

Σε μια γεμάτη από νερό και γλιστερή βαλβίδα, η αθλήτρια τού Γιώργου Αρέστη είχε ως καλύτερη βολή της την τρίτη στα 62,27μ. (60,83μ. η πρώτη, άκυρη η δεύτερη) και κατέλαβε τη 10η θέση.

Νικήτρια, με νέο ρεκόρ αγώνων, η χρυσή Ολυμπιονίκης Κάμριν Ρότζερς από τον Καναδά με 74,91μ.