Η Τουν δεν έκανε το... χατίρι στην ΑΕΚ, πέρασε με επική ανατροπή η Ντιναμό Ζάγκρεμπ!

Η ΑΕΚ περίμενε έναν αποκλεισμό στον 2ο προκριματικό του Champions League από τις ομάδες που βρίσκονταν πιο πάνω από αυτήν στο UEFA Club Ranking, προκειμένου να «μπει» ως «ισχυρή» στην κλήρωση των play off και λίγο έλειψε να της προσφέρει αυτό το «δώρο» η Τουν.

Η πρωταθλήτρια Ελβετίας προηγήθηκε με 2-0 στο "Maksimir" κόντρα στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όμως δεν... άντεξε ως το τέλος, καθώς ισοφαρίστηκε στο 78' και «λύγισε» στην παράταση, γνωρίζοντας με 3-2.

Αυτό σημαίνει πως πλέον η ΑΕΚ θα είναι οριστικά στο γκρουπ των «ανίσχυρων» στα play off του Champions League, στην κλήρωση που θα γίνει στη Νιόν την προσεχή Δευτέρα (3/8, 13:00).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ρεβάνς στον Β' προκριματικό γύρο του Champions League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):

Τρίτη 28/7

Κουόπιο (Φινλανδία)-Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-2 (0-1)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Μιάλμπι (Σουηδία) 0-0 (0-3)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Τουν (Ελβετία) 3-2 παρ. / 2-2 κ.δ. (1-1)

Χαρτς (Σκωτία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 0-2 (0-4)

Τσέλιε (Σλοβενία)-Εγκνατία (Αλβανία) 3-1 παρ. /1-1 κ.δ (3-3)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Αραράτ (Αρμενία) 2-1 (0-2)

Τετάρτη 29/7

18:00 Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ομόνοια (Κύπρος) (0-1)

19:00 Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) (0-0)

20:00 Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Άαρχους (Δανία) (4-1)

20:30 Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) (0-1)

20:30 Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) (1-2)

21:00 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) (4-0)

21:00 Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) (0-1)

21:15 Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) (2-0)