Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ 1,221 δισεκατομμυρίων ευρώ

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέγραψε ρεκόρ εσόδων ύψους 1,221 δισεκατομμυρίων ευρώ την περασμένη σεζόν, χωρίς να υπολογίζονται οι μεταγραφές παικτών, όπως αναφέρθηκε σήμερα (28/7) στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

Ο σύλλογος αναφέρει λειτουργικά κέρδη -προ αποσβέσεων- ύψους 287,4 εκατομμυρίων ευρώ, 18% υψηλότερα από το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανέρχονται σε 26,3 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,1% σε σύγκριση με πέρυσι και ξεπέρασαν το όριο του 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ για πρώτη φορά, ένα ποσοστό που δεν έχει επιτευχθεί ποτέ πριν από κανέναν αθλητικό οργανισμό.

Τα έσοδα από το στάδιο αυξήθηκαν κατά 11% και τα έσοδα από το μάρκετινγκ κατά 6%, ενισχυμένα από την ανανέωση σημαντικών συμβολαίων χορηγίας και την προσθήκη νέων χορηγών.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS», επισημαίνει ότι τα έσοδά της έχουν αυξηθεί κατά 61% τα τελευταία επτά χρόνια, μια περίοδος κατά την οποία έχει διπλασιάσει τα έσοδά της από το στάδιο. Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου αναφέρθηκε ότι η ανακαίνιση του σταδίου έχει συσσωρεύσει 1,407 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι οι δαπάνες για τις ομάδες έχουν αυξηθεί κατά 166 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα επτά ετών (37%). Την περασμένη σεζόν, ο σύλλογος διέθεσε 161 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές παικτών.

sdna.gr