Φέρτε του τον επόμενο!

Το σκορ του πρώτου αγώνα (0-4) δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Γεωργιανούς της Ντίλα Γκόρι με τον Απόλλωνα να τσεκάρει το εισιτήριο της πρόκρισης στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη στο «Αλφαμέγα» (3-0).

Τα γκολ για την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα πέτυχαν οι Μπράντον Τόμας στο 22΄, Γκάρι Ροντρίγκες στο 62΄ και Ντάνι Εσκρίτσε στο 90+2΄.

Ο Απόλλωνας παρουσιάστηκε σοβαρός στον επαναληπτικό κάνοντας τα απαραίτητα για να πάρει και δεύτερη νίκη. Οι γαλάζιοι κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό της αναμέτρησης σε όλη την διάρκεια του αγώνα και πλέον περιμένουν τον επόμενο αντίπαλό τους ο οποίος θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Μπραν - Κλουζ αύριο Πέμπτη (30/7).

Το ματς…

Η Ντίλα Γκόρι απείλησε πρώτη με κάποια μακρινά σουτ εκτός περιοχής ωστόσο ο Απόλλωνας πολύ γρήγορα πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης βρίσκοντας μάλιστα τον τρόπο να ανοίξει το σκορ στο 22ο λεπτό. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Μαλεκκίδης πήρε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι. Στην επαναφορά ο Μπράντον Τόμας με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν στην συνέχεια να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ όμως ο ρυθμός έπεσε αισθητά από το 30 κι έπειτα με αποτέλεσμα, οι δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0.

Ο Απόλλωνας προσπάθησε να παίξει πιο γρήγορα στο δεύτερο μέρος φτάνοντας με σχετική ευκολία μπροστά από την εστία του αντίπαλου τερματοφύλακα. Στο 62ο λεπτό ο Λιούμπιτς έκανε μία ωραία σέντρα με τον Ροντρίγκες να διαμορφώνει το 2-0 με κεφαλιά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά το δεύτερο γκολ των γαλάζιων, ο ρυθμός έπεσε και πάλι με τον Απόλλωνα να μην κυκλοφορεί την μπάλα και τον Ερνάν Λοσάδα να δίνει χρόνο σε ποδοσφαιριστές από τον πάγκο.

Το υπόλοιπο της αναμέτρησης έμοιαζε με μία καλή προπόνηση για τον Απόλλωνα ο οποίος πέτυχε και τρίτο γκολ με κεφαλιά του Εσκρίτσε στο 90+2΄. Έτσι με συνολικό σκορ 7-0 και διατηρώντας το «μηδέν» παθητικό, η ομάδα μας έκανε το καθήκον της αποκλείοντας τους Γεωργιανούς και περνώντας στην επόμενη φάση.

Η εξέλιξη:

90+2΄ΓΚΟΛ ο Απόλλωνας, 3-0 με κεφαλιά του Εσκρίτσε!

90΄Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος για το τέλος του αγώνα.

75΄Τελευταίο τέταρτο στο «Αλφαμέγα».

62΄ΓΚΟΛ ο Απόλλωνας, 2-0 με κεφαλιά του Ροντρίγκες.

55΄Σουτ του Λιούμπιτς στην κίνηση, έξω η μπάλα.

46΄Σέντρα στο β΄μέρος.

Ημίχρονο, 1-0.

45΄Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος για το ημίχρονο

40΄Σουτ του Κονομή, έξω.

35΄Ελέγχει το ματς ο Απόλλωνας.

22΄ΓΚΟΛ ο Απόλλωνας, 1-0 με δυνατό σουτ εντός της μικρής περιοχής από τον Μπράντον Τόμας. Προηγήθηκε κεφαλιά του Μαλεκκίδη που κατέληξε στο δοκάρι.

4΄Σου του Βέισμπεκ εκτός περιοχής, πάνω από τα δοκάρια.

1΄Σέντρα

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΠΟΛΛΩΝ: Λέουβενμπεργκ, Γκασπάρ, Κονομής (56΄Αϊβού), Κβίντα, Μαλεκκίδης (79΄Μπαλογιάννης), Μπράουν, Βέισμπεκ, Λιούμπιτς (68΄Σπόλιαριτς), Εσκρίτσε, Όζμπολτ (56΄Ανδρέου), Μπράντον Τόμας (56΄Ροντρίγκες)

ΝΤΙΛΑ ΓΚΟΡΙ: Κερεσελίτζε, Γιάρμπρου, Ετού, Κικαμπίτζε (76΄Γκογκομπερισβίλι), Γιαλαγκόνια, Ανόφ, Γ.Κομπακίτζε, Μεντεσασβίλι (46΄Ταλ), Σανιάγκ, Παρουλάβα, Καντέ (60΄Σιγκελάτζε)

ΣΚΟΡΕΡ: 22΄Μπράντον Τόμας, 62΄Ροντρίγκες, 90+2΄Εσκρίτσε/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 17΄Εσκρίτσε, 75΄Βέισμπεκ/75΄Γιαλαγκόνια

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Klym Zabroda UKR