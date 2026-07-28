Κόντρα στην Λίνκολν η Ομόνοια αν δεν τα καταφέρει με Καϊράτ
ΓΗΠΕΔΟ
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Βγήκε ο αντίπαλος των πρασίνων σε περίπτωση που η ομάδα του Μπεργκ δεν καταφέρει να προκριθεί στον επόμενο γύρο του Champions League.
Σε περίπτωση που το τριφύλλι αποκλειστεί στον επαναληπτικό του Καζακστάν, θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο Europa League.
Εκεί, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού, θα αντιμετωπίσει την Λίνκολν Γιβραλτάρ η οποία αποκλείστηκε σε διπλές αναμετρήσεις από τον Μιάλμπι. Στο πρώτο ματς ηττήθηκε με 3-0 ενώ ο επαναληπτικός ολοκληρώθηκε στο 0-0.