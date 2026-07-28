Ο δισεκατομμυριούχος στον οποίο θέλει να πουλήσει η FIFA το 20% του Μουντιάλ

Οι Times έβαλαν «βόμβα» στα θεμέλια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου,φέρνοντας στο «φως» την πρόθεση της FIFA να πουλήσει ένα μέρος μετοχών του Μουντιάλ. Στο ρεπορτάζ τους ανέλυσαν το πλάνο του Τζάνι Ινφαντίνο για την επόμενη ημέρα, μετά το φινάλε της προεδρίας του στη FIFA. Έως τότε, όμως, το σχέδιό του έχει πολλά «κουτάκια» για να τσεκάρει.

Ουσιαστικά, ο πρόεδρος της FIFA επιθυμεί να φέρει στο τραπέζι προς συζήτηση και διαπραγμάτευση την πώληση μετοχών των σημαντικότερων διοργανώσεών της: του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανδρών και γυναικών, αλλά και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Το πλειοψηφικό πακέτο θα παραμείνει στη FIFA μεν, αλλά ένα 20-30% υπολογίζεται πως θα διατεθεί προς πώληση.

Στο άκουσμα της είδησης, η «μάχη» με την UEFA άναψε για τα καλά και όλα αυτά, δίχως να «μπει» στην εξίσωση το ποσό που θα μπορούσε να αποφέρει ένα τέτοιο deal. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Times, θα πρόκειται για δισεκατομμύρια. Άρα πολύ συγκεκριμένα «πορτοφόλια» θα μπορούσαν να διεκδικήσουν αυτό το 20-30%.

Βασικός υποψήφιος ο Τζόσουα Κούσνερ. Ποιος είναι και γιατί αξίζει ξεχωριστή αναφορά; Επειδή είναι ο αδερφός του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ είναι ένας άνθρωπος με πλούσια επιχειρηματική δραστηριότητα και διασυνδέσεις μέχρι και το NBA!

FIFA president Gianni Infantino is planning to sell stakes in the World Cup to private investors under a scheme where he personally stands to profit to the tune of tens of millions.



His business partner involved?



Joshua Kushner, brother of Jared. pic.twitter.com/H7lvH40OzZ — UNN (@UnityNewsNet) July 28, 2026

Ποιος είναι ο Τζόσουα Κούσνερ

Ο Τζόσουα Κούσνερ γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 1985 στο Λίβινγκστον του Νιού Τζέρσεϊ. Οι γονείς του, οι Τσαρλς και Σέριλ Κούσνερ υπήρξαν... μεγιστάνες ακινήτων! Ο Τσαρλς, είναι ιδρυτής της «Kushner Companies», ενός ομίλου ακινήτων με τεράστιο χαρτοφυλάκιο σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και άλλες περιοχές των ΗΠΑ.

Ο Τζόσουα από πλευράς του είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας «Thrive Capital», η οποία επενδύει σε startups τεχνολογίας. Η Thrive έχει χρηματοδοτήσει εταιρείες όπως η Open AI, το Instagram, το Twitch και πάει λέγοντας. Αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παράλληλα αποτελεί συνμέτοχο της εταιρεία «Oscar Health», η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας στη Βόρεια Αμερική. Η συνολική του περιουσία, ανέρχεται στα 5.2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρόλο που κανένας δε θα τον χαρακτήριζε... άνθρωπο του αθλητισμού αλλά περισσότερο του επιχειρείν, ο Κούσνερ έχει και τις δικές του συνδέσεις με τα λαοφιλέστερα σπορ του πλανήτη. Στο παρελθόν υπήρξε κάτοχος μειοψηφικού πακέτου των μετοχών των Μέμφις Γκρίζλις. Τον Μάιο του 2025 αναγκάστηκε να το πουλήσει, προκειμένου να αγοράσει ένα αντίστοιχο μετοχικό ποσοστό (περίπου 5%) στους Μαϊάμι Χιτ, καθώς οι κανόνες του NBA δεν επιτρέπουν να κατέχει μετοχές σε δυο διαφορετικά franchises. Το εν λόγω ποσοστό, βρίσκεται στα χέρια του μέχρι και σήμερα. Η ισορροπία των δυνάμεων δεν άλλαξε στο εσωτερικό της ομάδας της Φλόριντα, ωστόσο η παρουσία ενός δισεκατομμυριούχου επενδυτή, σίγουρα ενίσχυσε το στάτους των Χιτ.

Όσον αφορά τα οικογενειακά του, ο Τζόσουα Κούσνερ είναι αδερφός του Τζάρεντ Κούσνερ ο οποίος χάραξε μια... διαφορετική πορεία. Είναι παντρεμένος με την κόρη του «Πλανητάρχη», Ντόναλντ Τραμπ, την Ιβάνκα. Στη ζωή του έχει καταπιαστεί εντόνως με την πολιτική, έχοντας διατελέσει σύμβουλος στην Κυβέρνηση Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική θητεία του. Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική μετά το 2021, ίδρυσε την επενδυτική εταιρεία «Affinity Partners», η οποία διαχειρίζεται δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας λάβει σημαντική χρηματοδότηση από κρατικά επενδυτικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής. Σε γενικές γραμμές, με τις χρηματικές του επενδύσεις μέσα στα χρόνια, έχει συμβάλει στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες, μέσω εμπορικών συμφωνιών (Συμφωνίες του Αβραάμ).

Σε αντίθεση με τον Τζάρεντ, ο Τζόσουα Κούσνερ έχει κρατήσει χαμηλό πολιτικό προφίλ και έχει αφιερωθεί σχεδόν αποκλειστικά στον χώρο των επενδύσεων και της τεχνολογίας. Πάντως δείχνει να έχει... αδυναμία και στα του αθλητισμού και για αυτόν τον λόγο δείχνει να εμπλέκεται όλο και πιο έντονα σε αυτόν με την πάροδο των χρόνων.

athletiko.gr