Με καρέ αλλαγών η ενδεκάδα της Πάφου για τον Άρη

Την πρώτη της νίκη στα πλέι οφ με την οποία θα βρεθεί αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο ψάχνει η ΑΕΚ στο εντός έδρα παιχνίδι της με τον Άρη για την 8η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο προπονητής της παφιακής ομάδας Ρικάρντο Σα Πίντο προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές εν συγκρίσει με τον αγώνα με την Ομόνοια καθώς Γκόρτερ, Κίνα, Λουκάσεν και Πέπε πήραν τις θέσεις των Μιχαήλ, Μίμοβιτς, Γκεσάντ και Σίλβα.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Γκόρτερ, Κίνα, Λουίζ, Λουκάσεν, Ιωάννου, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Όρσιτς, Κορέια, Άντερσον.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μιχαήλ, Παπαδούδης, Μπασουαμινά, Μπρίτο, Ζάζα, Σέμα, Λελέ, Γκεσάντ, Όντεφαλκ, Μίμοβιτς, Σκάφι, Σίλβα.